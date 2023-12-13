[好片推薦]《12.12：首爾之春》一場先斬後奏的權謀計畫！野心黃晸珉VS忠誠鄭雨盛詮釋首爾史上最黑暗的9小時！

雖然台灣觀眾普遍不熟悉韓國歷史上的「雙十二政變」，但是不影響我們收看這部電影的感受。故事從當時的總統朴正熙（前總統朴槿惠的父親）遇刺身亡後展開，群龍無首的臨時狀況，在參謀總長指派忠心耿耿的首都警備司令官之後，引發另一勢力的不滿，因而密謀反叛行動。

《12.12：首爾之春》可以看到許多大家熟悉的名演員們以及綠葉們同台拚演技，光是李星民、黃晸珉、鄭雨盛之間的對立場面，令大家情緒隨之起伏。當國家所有訊息都集中在一人手上，也就是被任命為總統遇刺案的聯合調查本部長的全斗光（黃晸珉飾），他同時也是軍人內部秘密組織「壹會」的領導者，當他聽見可能被調派至邊疆地區後，立即策動這場叛變。



電影中最常出現的場面就是「講電話」，那樣的年代，所有的人訊息都靠電話傳達，並且每個人都被要求「選邊站」，在極度混亂的狀況下，所有韓國前線的軍隊領袖們，都會接到兩個完全不同的指令，一個要他們立即前往首爾市中心，一個則是要他們撤退。這些硬挺挺的軍人，全部都頓時出現了滿頭問號，而到底該怎麼選邊站，是人生一大難題。



《12.12：首爾之春》除了重現歷史的事件以外，也把每一位當時各團隊首領的個性描繪得相當細膩，充滿野心的黃晸珉，誓言剷除不屬於他們組織「壹會」的人，膽子大到先斬後奏，連上級長官甚至總統他都沒有放在眼裡，掌握了所有的資訊以及有「壹會」成員的軍隊，還可以監聽電話，黃晸珉用自己的三寸不爛之舌說服所有人追隨他，展現了當時想成為韓國統治者的全斗煥的野心。



片中不屬於組織「壹會」的軍人們，只為了守護首爾，眼看戰況節節敗退，忠於國家的人只有誓死抵抗，正義的指揮官鄭雨盛，不甘心國家就要被這群野心軍人吞沒，即使站上了最前線，一瞬間，國防部長的決定卻也讓他變得渺小……片中最後出現了黃晸珉在廁所一個人的狂笑，以及鄭雨盛不甘心的淚水，強烈對比的畫面令人看了更加痛心！《12.12：首爾之春》即將於12月15日全台上映。



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