「我二十」！金在中出道20週年FM海報超少年！上禮拜ATEEZ友榮才聽到真實年齡嚇呆
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「我二十」！金在中出道20週年FM海報超少年！上禮拜ATEEZ友榮才聽到真實年齡嚇呆

KPOP   2023年12月13日   星期三18:30   草莓  

（封面圖源：Twitter@monaiyo、YouTube@uhmg_studio截圖）

金在中本月26日逢出道20週年，明年將率先在首爾舉行出道20週年特別粉絲見面會「I'm Twenty in Seoul」，昨（12）日公開了海報，「少年感」十足相當吸睛。

海報上金在中穿著學生制服（校服），尤其演唱會名字還叫「I'm Twenty」，說他是20年絕對有人相信！有粉絲找出金在中在東方神起出道早期也穿著校服的照片比對，歲月幾乎沒有在金在中臉上留下痕跡啊！
（圖源：IG@jj_1986_jj）

金在中明年1月足齡就滿38，近期他活躍在個人YouTube節目《在朋友》，常常有來賓問他如何保養的。上禮拜他與東方神起、JYJ隊友金俊秀合照才掀起熱烈討論，因為兩人都沒什麼變！

搞笑的是，上禮拜另一組來賓ATEEZ成員傘、呂尚與友榮，友榮不可置信金在中已經三十中半了，聽到「快四十了」驚訝不已，當金在中舉例和自己同齡的人有知名寵物訓練師姜亨旭，友榮更是誇張驚呼，系列表情包馬上成為迷因（Meme）XDD。
（圖源：YouTube@uhmg_studio截圖）

▼影片28:25附近（已定位）

金在中出道20週年特別粉絲見面會，是演唱會也是他的生日會（生日1月26日），舉行於1月20日、21日，地點於首爾漢南洞Blue Square。金在中已透過《在朋友》邀約許多歌手如秀英、玟星參與自己20週年紀念專輯，想必也是眾多粉絲與網友期待的吧！

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