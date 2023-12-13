[好片推荐]《12.12：首尔之春》一场先斩后奏的权谋计画！野心黄晸珉VS忠诚郑雨盛诠释首尔史上最黑暗的9小时！

虽然台湾观众普遍不熟悉韩国历史上的「双十二政变」，但是不影响我们收看这部电影的感受。故事从当时的总统朴正熙（前总统朴槿惠的父亲）遇刺身亡后展开，群龙无首的临时状况，在参谋总长指派忠心耿耿的首都警备司令官之后，引发另一势力的不满，因而密谋反叛行动。

《12.12：首尔之春》可以看到许多大家熟悉的名演员们以及绿叶们同台拚演技，光是李星民、黄晸珉、郑雨盛之间的对立场面，令大家情绪随之起伏。当国家所有讯息都集中在一人手上，也就是被任命为总统遇刺案的联合调查本部长的全斗光（黄晸珉饰），他同时也是军人内部秘密组织「壹会」的领导者，当他听见可能被调派至边疆地区后，立即策动这场叛变。



电影中最常出现的场面就是「讲电话」，那样的年代，所有的人讯息都靠电话传达，并且每个人都被要求「选边站」，在极度混乱的状况下，所有韩国前线的军队领袖们，都会接到两个完全不同的指令，一个要他们立即前往首尔市中心，一个则是要他们撤退。这些硬挺挺的军人，全部都顿时出现了满头问号，而到底该怎么选边站，是人生一大难题。



《12.12：首尔之春》除了重现历史的事件以外，也把每一位当时各团队首领的个性描绘得相当细腻，充满野心的黄晸珉，誓言铲除不属於他们组织「壹会」的人，胆子大到先斩后奏，连上级长官甚至总统他都没有放在眼里，掌握了所有的资讯以及有「壹会」成员的军队，还可以监听电话，黄晸珉用自己的三寸不烂之舌说服所有人追随他，展现了当时想成为韩国统治者的全斗焕的野心。



片中不属於组织「壹会」的军人们，只为了守护首尔，眼看战况节节败退，忠於国家的人只有誓死抵抗，正义的指挥官郑雨盛，不甘心国家就要被这群野心军人吞没，即使站上了最前线，一瞬间，国防部长的决定却也让他变得渺小……片中最后出现了黄晸珉在厕所一个人的狂笑，以及郑雨盛不甘心的泪水，强烈对比的画面令人看了更加痛心！《12.12：首尔之春》即将於12月15日全台上映。



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