丁海寅將出演《海岸村恰恰恰》編導團隊二度打造浪漫愛情作品《媽媽朋友的兒子》

演員丁海寅最近剛剛在最新上映的歷史電影《首爾之春》特別演出，接下來即將以浪漫愛情劇回歸小螢幕，即將接演《海岸村恰恰恰》作家與導演合作的新作品《媽媽朋友的兒子》。

丁海寅即將演出tvN新作品《媽媽朋友的兒子》，劇情描述一個試圖重啟錯誤人生的女子，以及這位女子一路以來生命中的黑歷史「媽媽朋友的兒子」，將展開一場浪漫戀情。2024年即將開始投入拍攝作業，並且預計在2024下半年播出。



tvN新電視劇《媽媽朋友的兒子》是由創下高收視率並大受觀眾們喜愛的《海岸村恰恰恰》的劉載沅導演以及申夏恩作家二度攜手合作，已經令觀眾們相當期待，以申作家筆下充滿吸引力的劇本以及劉導演特別的溫馨地拍攝呈現方式，2024年再度令人期待充滿共鳴的浪漫戀曲。



劇中由丁海寅飾演「裴石流」媽媽朋友的兒子，名為崔勝孝的人物，他是當今建築界「仁」的代表，韓國建築業界當中最受矚目的青年建築家，不僅擁有實力更有著出眾的外貌，就連個性也完美，當然會是別人口中的「媽朋兒」，他人生中唯一的黑歷史，就是「裴石流」。四歲時就相識的兩人，隨著時間流逝後又再度相遇，會有什麼樣的故事展開？



今年已出道10周年的演員丁海寅，在2023年也推出了相當成功的續集作品《D.P逃兵追緝令2》以及與任時完共同旅行的節目《演員旅行中》，也在12月15日即將在台上映的電影《首爾之春》以特別演出的身分登場，表現令人印象深刻。忙碌的丁海寅也在2023年舉辦了12場海外巡迴見面會，接下來還有新電影《辣手神探2》即將與觀眾們見面，透過《媽媽朋友的兒子》丁海寅也將首度挑戰浪漫愛情喜劇。

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