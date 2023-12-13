【韓網熱帖】《烈女朴氏契約結婚傳》收視率趨勢

越過死亡來到2023年大韓民國的19世紀大膽保守女孩朴聯遇，與21世紀無感情終結者姜泰河之間，像金子一般的契約結婚故事。

（聯遇與患有疾病的丈夫結婚一天就生離死別，穿越到現在遇到跟亡夫長得一模一樣的男人，以契約結婚再續前緣的故事）



全國/首都圈

第1集 5.6%/5.3% ▽ 最低

第2集 5.9%/5.8%

第3集 6.7%/ 6.7%

第4集 6.4%/ 6.2%

第5集 7.4%/7.2%

第6集 9.6%/9.8% △ 自身最高



本月9日播出的MBC金土劇《烈女朴氏契約結婚傳》第6集，以尼爾森韓國為準的全國收視率達到9.6%，首都圈達到9.8%，2049年齡層收視率達到2.7%，創下了該劇的最高自家收視率。 這部劇以穩定的上升趨勢吸引了週末家庭劇場的觀眾。 特別是這集結尾朴聯遇（李世榮 飾）發現姜泰河（裴仁爀 飾）心臟手術傷口的一幕，收視率甚至飆升到11.8%。



(ㅈㄴ좋아서)개미친 열녀박씨계약결혼뎐 6화엔딩

과거현대 데칼 진짜 잘쓰는 맛집임 다같이 츄라이츄라이 pic.twitter.com/lE4tfFqOUd — (@230SAVE) December 9, 2023

韓國網友評論：

1. 這集真的是legend kkk

2. 嫉妒的男主超有看點

3. 看完本放立即看了重播，真的好有趣

4. 超級好看ᅲᅲᅲᅲᅲᅲ薄荷（「朴河」諧音）化學反應zzang

5. 第1集就很好看，越來越好看

6. 真的超好看，不看的人是傻瓜啊啊啊啊



7. 化學反應瘋了，裴仁爀李世榮超棒... 大家都看看吧，兩個人都好可愛，讓人心情變好的電視劇ᅲᅲᅲ

8. 漲了2%這麼多，應該是《無人島的Diva》觀眾跑來這裡了吧

9. 為什麼只有12集ᅲᅲᅲᅮᅮᅮ

10. 因為對李世榮有好感才開始追，發現裴仁爀也演得不錯kk產生好感了kk兩人的化學反應也超有趣

11. 這集太有趣了，我一直拍膝蓋，都拍紅了kkkk

12. 進展很快又有趣，洪室長和四月的甘草cp好看、主cp也好看ᅮᅮ 可惜只有12集ᅮᅮ



13. 我還沒看，但公司午餐時很多同事都說好看kkk

14. 追得很開心，但總感覺是屬於李世榮的劇，男主好可惜ᅲᅲ帥是很帥，就是不知哪裡差口氣，男主真的好可惜ᅲᅲ

15. 太肉麻了，我先下車

16. 古代部份很有趣，但現代戲份太刻意了，我跟女主的現代部份演技不合

17. 就是幼稚，男主人設也是老套大集合，一點都不帥氣不可愛。 不過總體而言，上年紀仍有點傻傻的男主都會人氣，也許是韓國人都會喜歡的幼稚吧

18. 幼稚但有趣kkk



19. 我第一次看裴仁爀，覺得還不錯啊...？換台時停在這部劇就是因為古裝男主好帥、演技也很好，為什麼突然開始貶他kkk愛情喜劇就是因為兩個人都演得好才會漲啊

20. 我一開始也覺得男主演技落後李世榮很遠、不太喜歡，但看了兩人上金淑露營網綜發現男主是Power E，形象有點意外、產生好感了，現在看劇很舒服

21. 男主是豆腐相，越看越好看ᅲᅲ因為太白在電視上看不清，看YouTube就會發現他鼻樑很高、很帥氣ᅲᅲ

22. 其實愛情喜劇都是老套橋段，很容易缺乏新鮮和趣味，但演技和化學反應都很好、很讓人心動，敘事也夠扎實，有一種讓人期待下集的魅力

出處：https://theqoo.net/hot/3031087887

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