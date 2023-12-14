設計師怒了！《烈女朴氏契約結婚傳》被指竊取設計圖，劇組道歉應對

熱播韓劇《烈女朴氏契約結婚傳》收視率大漲之時引發了一個風波；劇組被指盜用設計圖而被原韓服設計品牌leesle逮到！

韓服設計品牌leesle在官方Twitter上直接點名該劇，稱：「人氣劇《烈女朴氏契約結婚傳》盜用了我們的設計圖.... 這是我們曾經在米蘭時裝週上展示過的系列。 雖然只是一閃而過的畫面，如果正式提出使用申請的話我們會很開心地答應，對於劇組薄弱的版權意識深表遺憾。 被人氣劇使用（我們應該感到）高興嗎？」並附上了照片。

照片則是電視劇裡李世榮扮演的女主角闡述韓服設計時的場景，她身後的玻璃上貼滿了設計圖。 leesle工作室貼出了當時米蘭時裝週的照片和原創設計圖，確實能看出一模一樣。 leesle還稱：「像這樣的拍攝道具停說以後還會再使用... 那會出大事吧。 不會以為只是用了一下下就沒關係吧？是因為（設計圖）太美才用的吧？」強有力的證據另觀眾們十分信服，紛紛指責《烈女朴氏契約結婚傳》道具組不認真。



沒多久之後，leesle工作室再次發文，表示已經接到了《烈女朴氏契約結婚傳》劇組的鄭重道歉，劇組還承諾會標明出處，起因則是外判工作過程中溝通出現失誤才導致事情發生。 最後工作室還強調為了不再引起輿論爭議，會在24小時內刪除相關貼文。



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