Disney+ 懸疑驚悚韓劇《大指揮家：弦上的真相》 李英愛飾演專業指揮家

韓劇天后李英愛睽違小螢幕兩年後最新力作 —《大指揮家：弦上的真相》(MAESTRA: Strings of Truth) 換上一頭幹練短髮的李英愛，一改以往溫柔賢慧﹑深入民心的「大長今」形象，為大家帶來一部全新集懸疑﹑驚悚元素的破格韓劇，現為大家整合首兩集劇情重點，一起欣賞韓國天后李英愛的霸氣演技！

李英愛出演「大長今」 一角後紅遍亞洲，二十年過去，她溫婉的氣質仍然令人難以忘記。在新劇《大指揮家：弦上的真相》中，李英愛為演活果敢的專業指揮家車世音，梳起一頭幹練女強人短髮，一反以往充滿女人味的形象，加上從影多年的演技加持，一登場即被她霸氣的眼神震攝，霸氣盡現，仿如一位真正知名指揮家在幕前表演！李英愛狀態仍然極好，皮膚吹彈可破，「氧氣美女」之名當之無愧！



世音是一名蜚聲國際的樂團指揮家，回流韓國後受邀擔任一個小型樂團「漢江愛樂樂團」的指揮，卻被不求進取的樂團排擠，在第一次見面，樂團成員已擺出不配合的姿態，面對如此不尊重的「見面禮」， 世音冷靜沉著逐一指出每一位成員演奏的瑕疵，不自覺臣服在她實力下；在第二次練習時，樂團又擅自找了助理指揮替代世音，並故意鎖上房門，世音當場砸碎玻璃房門，霸氣走入房內道明現時樂團情況，更直斥樂團只達「三流水準」，讓成員啞口無言，其從骨子裡散發出的時沉穩，爆發的演技令人讚嘆！



首兩集世音不為人知的過去以碎片形式不斷穿插，片段中她被一名神秘女人要脅，明顯她擁有一段不為人知而又威脅著名成利就，婚姻美滿的黑暗歷史。加上二十多年前的音樂拍檔兼男朋友正宰（李茂生 飾）再次出現，曾特別出演《黑暗榮耀》「變態殺人犯」一角的李茂生於本劇再次發揮出陰險神秘的演技，讓人對角色不寒而慄。黑暗往事似乎將要壓不住，而受牽連的可能不至世音一人，到底她將如何拯救自己於過往的心魔，還是會以更暗黑的手段讓回憶和威脅她的人石沉大海？





世音在婚後得到同為音樂家丈夫（金榮在 飾）的痛錫，事業婚姻同樣美滿，但正宰的回歸令丈夫非常在意，更多次試探兩人關係，婚姻暗潮洶湧。不但如此，世音也意外揭破丈夫與自己的樂團成員的婚外情，崩潰之際，前男友正宰把世音拉走，兩人對望，昔日深情不住湧現，三人糾纏不清的感情瓜葛與世音的過去有千絲萬縷關係，令人期待之後發展。Disney+ 逢周六、日晚上9時50分更新新集數









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