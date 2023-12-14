设计师怒了！《烈女朴氏契约结婚传》被指窃取设计图，剧组道歉应对

热播韩剧《烈女朴氏契约结婚传》收视率大涨之时引发了一个风波；剧组被指盗用设计图而被原韩服设计品牌leesle逮到！

韩服设计品牌leesle在官方Twitter上直接点名该剧，称：「人气剧《烈女朴氏契约结婚传》盗用了我们的设计图.... 这是我们曾经在米兰时装周上展示过的系列。 虽然只是一闪而过的画面，如果正式提出使用申请的话我们会很开心地答应，对於剧组薄弱的版权意识深表遗憾。 被人气剧使用（我们应该感到）高兴吗？」并附上了照片。

照片则是电视剧里李世荣扮演的女主角阐述韩服设计时的场景，她身后的玻璃上贴满了设计图。 leesle工作室贴出了当时米兰时装周的照片和原创设计图，确实能看出一模一样。 leesle还称：「像这样的拍摄道具停说以后还会再使用... 那会出大事吧。 不会以为只是用了一下下就没关系吧？是因为（设计图）太美才用的吧？」强有力的证据另观众们十分信服，纷纷指责《烈女朴氏契约结婚传》道具组不认真。



没多久之后，leesle工作室再次发文，表示已经接到了《烈女朴氏契约结婚传》剧组的郑重道歉，剧组还承诺会标明出处，起因则是外判工作过程中沟通出现失误才导致事情发生。 最后工作室还强调为了不再引起舆论争议，会在24小时内删除相关贴文。



Viu Original原创穿越喜剧《烈女朴氏契约结婚传》逢星期五、六晚上10时30分在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看《转角浣纱街》、《犬系恋人》、《白昼之月》、《婚礼大捷》等Viu Original原创剧，饱览亚洲人气剧集。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻