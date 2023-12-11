《與惡魔有約》金裕貞嫁給惡魔展開「尷尬同居生活」！宋江久遠的前世記憶中是否已有她（EP.5 – 6）

[有雷] 《與惡魔有約》這兩集的收視率可說是大起大落，第5集雖然宋江大露誘人腹肌，但收視率卻下滑，第6集兩人正式步入禮堂，惡魔也對人類心動，加上兇手呼之欲出，再度讓收視率創下新高。簽下婚前契約而嫁給惡魔的金裕貞，能夠對抗家族的惡勢力嗎？

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九元（宋江飾）遇上黑社會尋仇，幸好到曦（金裕貞飾）及時趕到，兩人合體克服了危機，但九元卻有著心動的感覺，於是趕緊避開了到曦而獨自離去。到曦左思右想，想要確認九元對她的感情，於是直接找上門，九元為了掩飾自己的心動，對著到曦發怒，認為到曦干涉了他的私人時間，於是到曦像是明白了什麼而離開。



到曦為了完成奶奶的遺願，找來之前的相親對象，直接打算登記結婚，讓保鑣九元感到不是滋味，九元帶著到曦去找那群黑幫，運用神力嚇唬他們逼迫他們屈服並幫忙找出嫌疑兇手，到曦非常不認同此做法，兩人也因此大吵一架，九元一氣之下辭去了保鑣一職，到曦也失約，無法前往市政府登記結婚。九元在夢中似乎逐漸恢復前世的人類記憶，他被一位正在舞劍的女子吸引，卻還來不及看清那女子的長相就夢醒了。



晚間到曦回家後，竟遭人潛入家中並迷暈，醒來時竟然被吊掛在陽台牆外，犯人正要割斷吊繩的同時，九元及時趕到，拉住到曦的手腕並救了她，到曦的表哥周碩訓（李相二飾）也隨後趕到。三人共同研究真兇到底是誰，發現真兇的後頸部有著冒血的傷痕，而且兇手可能使用易容術，讓臉孔變換。為了到曦的人身安全，碩訓與九元竟同時伸出手向她求婚，希望能保護她。



到曦選擇了惡魔九元，兩人其實已簽訂了婚前契約，不干涉彼此的隱私，並且互相幫助對方達到彼此的目的，對外必須展現「完美夫妻」的風範，對於記者們的要求兩人也都照辦，並且九元也搬到到曦家正式展開同居生活，光是用魔法可以自動打掃，就讓到曦目瞪口呆，不過兩人的尷尬也依舊存在著。到曦思考了許久，最值得懷疑的人是奶奶的長孫盧島慶。



於是九元與到曦開始展開跟蹤，發現盧島慶充滿暴戾之氣，似乎殺人對他來說稀鬆平常，兩人跟蹤盧島慶來到地鐵站，發現他打開了置物櫃後有些發怒，此時躲在快照亭的兩人發出聲響被盧島慶發現了，於是他朝此走來，九元卻無法再使出瞬間移動的神力，他只好與到曦在快照亭內接吻希望能度過這個危機……



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