2024年15部待播劇！全是神仙組合：孔劉+徐玄振、金秀賢+金智媛、李敏鎬+孔曉振、全智賢+姜棟元

還有20多天我們就將迎來全新的2024年，新的一年已經有多部好劇在等著大家了。

《北極星》



全智賢確定出演的新劇是諜戰愛情題材的《北極星》，男主是同樣處於一線的姜棟元。 該劇講述了失去自身認同感的間諜們尋找自己的故事，編劇是憑藉《母親》、《小女子》而聲名大噪的鄭瑞京，導演則是執導了《黑道律師文森佐》的金熙元。

《都會實現嗎？》



Netflix讓《任意依戀》男女主金宇彬和秀智時隔7年重聚，該劇講述「情感過剩」的「精靈」和「情感缺乏」的佳英互相掌握對方生死大權，故事以他們所擁有不知道是「幸運」還是「懲罰」的三個願望所展開的奇幻浪漫喜劇。

《正年》



該劇裡金泰梨攜手辛叡恩、羅美蘭、文素利等各年齡層代表女性上演一段1950年代的國劇團精彩故事。

《總有一天會機智的實習醫生生活》



雖然沒等到《機智醫生生活》的第三季，但迎來了它的衍生作《總有一天會機智的實習醫生生活》，由最近大熱的新生代女演員高允貞擔任女主角，變身為鐘路律帝婦產科一年次專科醫生，首次挑戰醫生角色。

《問候的關係》



由韓志旼、李浚赫主演，預計於明年（2024年）首播。 該部作品描述除了工作外什麼都不會做的獵頭公司女總裁，與育兒、生活、工作都做得很好的男秘書，兩人之間治癒的羅曼史。

《Nine Puzzle》



講述殺人案件的唯一目擊者兼嫌疑人伊娜在10年後成為犯罪側寫師，與警察漢森一起追查隱藏真相的故事。早前就傳出金多美和孫錫久將攜手主演，兩位各自擁有非凡獨特魅力的實力派演員合作，完全值得期待。

《孽緣》



申敏兒、朴海秀、李熙俊、金成均、李光洙和孔升妍等合作，光是演員陣容令人萬分期待！該片講述因為意料之外的惡緣牽扯到一起的人們追逐各自的慾望互相破滅對方的犯罪驚悚片。

《我也反對我的戀愛》



高旻示、李鍾碩有望擔任主演，共譜初戀愛情。 《我也反對我的戀愛》是部講述「與前戀人重逢，究竟會是熟悉關係的延伸？還是未知關係的開始？」的作品。 將透過主角與初戀的重逢，激起觀眾對初戀的回憶與想像力。

《眼淚女王》



光是聽到金秀賢和金智媛搭檔就已賺足了大眾視線了，描述豪門夫婦克服驚險的危機，創造奇跡般的愛情故事。 金智媛在劇中飾演QUEENS集團第三代財閥、QUEENS百貨的高傲女王「洪海仁」，與金秀賢為「夫妻」。

《恩中與尚延》



金高銀和朴智賢有望合作新劇《恩中與尚延》，曾在《柔美的細胞小將》中飾演情敵的兩人，這次將在新劇中變朋友，而且還是「雙女主劇」引起不少期待。

《Trunk》



孔劉+徐玄振，實力派組合也太炸裂了吧！該劇改編自同名小說的愛情劇，講述的是提供與自己想要的配偶進行婚姻生活的時間制婚姻服務公司NM裡發生的故事。

《搜查班長：The Beginning》



由李帝勳、李東輝、徐恩秀攜手主演，已在8月完成了劇本研讀后正式開拍，這也是李帝勳繼《信號》后再次飾演刑警。

《細作：魅惑之徒》



曹政奭演古裝劇會是怎樣一番情景呢？該劇講述了身處王權和政治權力鬥爭危機中的國王李仁（曹政奭 飾）與為了復仇試圖迷惑他卻反被迷惑的細作姜熙秀（申世景 飾）之間殘酷的愛情故事。

《問問星星吧》



李敏鎬和孔曉振主演的這部劇終於要在2024年開播了，該劇以500億韓幣的天價製作費投資打造，並首次以宇宙太空站為背景的未來感電視劇，講述關於在往返於地球還有宇宙的 太空站，一場搞笑又深情的羅曼史即將展開，李敏鎬飾演婦產科醫生，孔曉振則飾演韓裔美籍的宇宙飛航員，講述關於宇宙太空站的世界觀，還有人們的工作日常、生活以及愛情。

劇迷們現在就可以先把這些劇列進明年片單了！

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