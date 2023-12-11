《与恶魔有约》金裕贞嫁给恶魔展开「尴尬同居生活」！宋江久远的前世记忆中是否已有她（EP.5 – 6）

[有雷] 《与恶魔有约》这两集的收视率可说是大起大落，第5集虽然宋江大露诱人腹肌，但收视率却下滑，第6集两人正式步入礼堂，恶魔也对人类心动，加上凶手呼之欲出，再度让收视率创下新高。签下婚前契约而嫁给恶魔的金裕贞，能够对抗家族的恶势力吗？

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九元（宋江饰）遇上黑社会寻仇，幸好到曦（金裕贞饰）及时赶到，两人合体克服了危机，但九元却有著心动的感觉，於是赶紧避开了到曦而独自离去。到曦左思右想，想要确认九元对她的感情，於是直接找上门，九元为了掩饰自己的心动，对著到曦发怒，认为到曦干涉了他的私人时间，於是到曦像是明白了什么而离开。



到曦为了完成奶奶的遗愿，找来之前的相亲对象，直接打算登记结婚，让保镳九元感到不是滋味，九元带著到曦去找那群黑帮，运用神力吓唬他们逼迫他们屈服并帮忙找出嫌疑凶手，到曦非常不认同此做法，两人也因此大吵一架，九元一气之下辞去了保镳一职，到曦也失约，无法前往市政府登记结婚。九元在梦中似乎逐渐恢复前世的人类记忆，他被一位正在舞剑的女子吸引，却还来不及看清那女子的长相就梦醒了。



晚间到曦回家后，竟遭人潜入家中并迷晕，醒来时竟然被吊挂在阳台墙外，犯人正要割断吊绳的同时，九元及时赶到，拉住到曦的手腕并救了她，到曦的表哥周硕训（李相二饰）也随后赶到。三人共同研究真凶到底是谁，发现真凶的后颈部有著冒血的伤痕，而且凶手可能使用易容术，让脸孔变换。为了到曦的人身安全，硕训与九元竟同时伸出手向她求婚，希望能保护她。



到曦选择了恶魔九元，两人其实已签订了婚前契约，不干涉彼此的隐私，并且互相帮助对方达到彼此的目的，对外必须展现「完美夫妻」的风范，对於记者们的要求两人也都照办，并且九元也搬到到曦家正式展开同居生活，光是用魔法可以自动打扫，就让到曦目瞪口呆，不过两人的尴尬也依旧存在著。到曦思考了许久，最值得怀疑的人是奶奶的长孙卢岛庆。



於是九元与到曦开始展开跟踪，发现卢岛庆充满暴戾之气，似乎杀人对他来说稀松平常，两人跟踪卢岛庆来到地铁站，发现他打开了置物柜后有些发怒，此时躲在快照亭的两人发出声响被卢岛庆发现了，於是他朝此走来，九元却无法再使出瞬间移动的神力，他只好与到曦在快照亭内接吻希望能度过这个危机……



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