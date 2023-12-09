秀智去看朴寶劍音樂劇，合照大讚帥氣：「讓我又哭又笑！」合作電影《Wonderland》引期待
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秀智去看朴寶劍音樂劇，合照大讚帥氣：「讓我又哭又笑！」合作電影《Wonderland》引期待

明星   2023年12月9日   星期六21:05   Sani  

（封面圖源：IG@skuukzky）

秀智今天去看了朴寶劍主演的音樂劇《Let Me Fly》，在IG限動分享合照寫道：「真的太帥氣了！溫暖而美麗的演出。 讓我又哭又笑。 」

朴寶劍今年9月開始通過音樂劇《Let Me Fly》與觀眾見面，秀智今日早些時候PO出海報預告即將前往觀看，還分享了一小段演出片段，並在演出後來到後台送上鮮花及合照。
（圖源：IG@skuukzky）
（圖源：IG@skuukzky）

二人的友好關係讓粉絲們對他們即將上映的電影《Wonderland》更加期待。 《Wonderland》以虛擬世界為背景，講述在能將思念之人以人工智慧形式予以再現的虛擬世界「Wonderland」中發生的故事，其中一名20代女性委託了成為植物人的戀人，一名40代男性委託了已經去世的妻子。 該電影由金泰勇導演，除了朴寶劍和秀智外，還有湯唯、鄭有美、崔宇植等人擔任主演。

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