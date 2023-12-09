【韓網熱帖】《與惡魔有約》收視率趨勢

開播最高、第2集最低，3到5集呈逐步下降趨勢，甚至不及SBS上一部金土劇《7人的逃脫》最低收視率5.2%。

全國/首都圈

第1集 4.5 / 5.1 △ 最高

第2集 3.4 / 3.4 ▽ 最低

第3集 4.2 / 4.4

第4集 4.0 / 4.0

第5集 3.4 / 3. 6



​韓國網友評論：

1. 確實很無趣ᅮ

2. 可我覺得超有趣啊ᅲᅲ

3. 超喜歡宋江和金裕貞ᅲᅲᅲ

4. SBS週末檔，而且是一年中收視率最高的年末，很可惜

5. SBS黃金檔只有這樣真的是完蛋了

6. 無趣，男主演技令人眼前一黑

7. 超幼稚，雖然看的就是這份幼稚kkk但坦白講台詞很土

8. 就是一部寫真劇吧

9. 為了男女主而追，劇本身沒什麼內容

10. 把寫得很糟的網路小說拍成真人劇的感覺，很肉麻



11. 兩人的顏值都是幻想級，能保住這樣的收視率也是多虧顏值吧

12. 像《社內相親》的模仿之作

13. 在Netflix是第一哦，收視率低只是因為沒能吸引到中老年觀眾，劇還是ok的

14. 為了顏值組合想看，但內容有些幼稚... 而且模仿《鬼怪》的痕跡太明顯...

15. 這部劇的話題只有顏值高和收視率低

16. 內容展開比較遺憾，但顏值攻擊不是蓋的

17. 暈，這不是《模範計程車》的播出時段嗎？收視率幾乎是六分之一

18. 海外反響超好耶？Netflix也是，現在收視率根本不重要啦

19. 顏值真的頂級，但宋江演技不用講了，連帶著金裕貞的演技也變得奇怪... 導演、故事、台詞全都有問題

20. 臉就超有趣啊... 雖然幼稚但追得很開心kkk



22. 很好看啊，希望男女主多一些戲份，愛情喜劇的部份真的超有趣！可惜轉到驚悚戲份就節奏變慢了

23. 超好看... 不過確實不是上年紀的人會喜歡的題材，我媽也說幼稚。 而且年輕人很多都在Netflix追劇

24. 看了一集就逃跑了...

25. 台詞很肉麻kkk

26. 現在收視率並非一切，以前南柱赫和秀智那部劇收視率也只有5~6，但海外反響大發。 這部劇也差不多吧。

27. 我喜歡幼稚，追得很開心

28. 能看的只有顏值，劇本台詞演技都奇怪

29. 適合不帶腦子看kkk顏值高且搞笑kkk

30. 宋江金裕貞顏值化學反應非常好，愛情喜劇部份很好看hh問題是只有男女主戲份好看，反派財閥们卻總是登場



出處：https：//theqoo.net/hot/3030143322

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