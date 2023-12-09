【韓網熱帖】《與惡魔有約》收視率趨勢
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【韓網熱帖】《與惡魔有約》收視率趨勢

韓劇   2023年12月9日   星期六18:06   Sani  

（封面圖源：FB@sbsdrama.official）

開播最高、第2集最低，3到5集呈逐步下降趨勢，甚至不及SBS上一部金土劇《7人的逃脫》最低收視率5.2%。

全國/首都圈
第1集 4.5 / 5.1 △ 最高
第2集 3.4 / 3.4 ▽ 最低
第3集 4.2 / 4.4
第4集 4.0 / 4.0
第5集 3.4 / 3. 6
（圖源：FB@sbsdrama.official）

​韓國網友評論：
1. 確實很無趣ᅮ
2. 可我覺得超有趣啊ᅲᅲ
3. 超喜歡宋江和金裕貞ᅲᅲᅲ
4. SBS週末檔，而且是一年中收視率最高的年末，很可惜
5. SBS黃金檔只有這樣真的是完蛋了
6. 無趣，男主演技令人眼前一黑
7. 超幼稚，雖然看的就是這份幼稚kkk但坦白講台詞很土
8. 就是一部寫真劇吧
9. 為了男女主而追，劇本身沒什麼內容
10. 把寫得很糟的網路小說拍成真人劇的感覺，很肉麻
（圖源：FB@sbsdrama.official）

11. 兩人的顏值都是幻想級，能保住這樣的收視率也是多虧顏值吧
12. 像《社內相親》的模仿之作
13. 在Netflix是第一哦，收視率低只是因為沒能吸引到中老年觀眾，劇還是ok的
14. 為了顏值組合想看，但內容有些幼稚... 而且模仿《鬼怪》的痕跡太明顯...
15. 這部劇的話題只有顏值高和收視率低
16. 內容展開比較遺憾，但顏值攻擊不是蓋的
17. 暈，這不是《模範計程車》的播出時段嗎？收視率幾乎是六分之一
18. 海外反響超好耶？Netflix也是，現在收視率根本不重要啦
19. 顏值真的頂級，但宋江演技不用講了，連帶著金裕貞的演技也變得奇怪... 導演、故事、台詞全都有問題
20. 臉就超有趣啊... 雖然幼稚但追得很開心kkk
（圖源：FB@sbsdrama.official）

22. 很好看啊，希望男女主多一些戲份，愛情喜劇的部份真的超有趣！可惜轉到驚悚戲份就節奏變慢了
23. 超好看... 不過確實不是上年紀的人會喜歡的題材，我媽也說幼稚。 而且年輕人很多都在Netflix追劇
24. 看了一集就逃跑了...
25. 台詞很肉麻kkk
26. 現在收視率並非一切，以前南柱赫和秀智那部劇收視率也只有5~6，但海外反響大發。 這部劇也差不多吧。
27. 我喜歡幼稚，追得很開心
28. 能看的只有顏值，劇本台詞演技都奇怪
29. 適合不帶腦子看kkk顏值高且搞笑kkk
30. 宋江金裕貞顏值化學反應非常好，愛情喜劇部份很好看hh問題是只有男女主戲份好看，反派財閥们卻總是登場
（圖源：FB@sbsdrama.official）

出處：https：//theqoo.net/hot/3030143322

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