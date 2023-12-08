朴炯植＆朴信惠繼《繼承者們》後，時隔10年再次合作！新劇《低谷醫生》劇照曝光，兩位狀態都超好！

JTBC新劇《低谷醫生》講述前途一片光明但是迎來人生低谷的兩名醫生，辭職後住在屋塔房上成為鄰居後，一起成長且心動的勵志羅曼史。

近日公開劇本閱讀照，當天包括吳賢鍾導演和白善宇作家在內，朴炯植、朴信惠、尹博、孔成夏、張慧珍、玄奉植、尹尚賢、吳東旻、朴元浩、姜尚俊、鄭志順等擁有紮實演技內功的演員們齊聚一堂。



特別是這是朴炯植、朴信惠繼《繼承者們》之後時隔10年再次重逢，讓許多劇迷都相當期待！劇中，朴炯植飾演「呂正宇」一角，他從學生時代包攬所有的全校第一名，就讀韓國國內最好的醫科大學後，成為實力人品兼備的明星整形外科醫生，一直走在花路上，但是因可疑的醫療事故而瞬間陷入人生泥潭，期待他的演技大變身！



朴信惠飾演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科醫生「南荷娜」一角，從出生開始就被稱作「天才」，擁有清醒的頭腦，學生時代極度努力瘋狂地學習，成為醫生後也是瘋狂地工作。過著除了學習和工作之外什麼都不知道的「無趣」人生，有一天回顧自己突然毀於一旦的人生，她決心改變。這也是她產後復出的作品，真的等～了～好～久啊！



尹博飾演喜歡虛張聲勢的整形外科醫生「賓大英」，將展現不可替代的存在感。雖然與大學同屆的呂正宇有著「獨自」的競爭意識，但是比任何人都理解他。孔成夏飾演婦產科麻醉醫生「李洪蘭」，是南荷娜的好友，與看似不同卻有著許多相似的賓大英有著微妙的關係。



製作組表示：「一起度過最燦爛和最寒酸時期的呂正宇和南荷娜的幸福復甦期，在其中綻放的羅曼史將帶來愉快的心動和溫暖的共鳴。請期待朴炯植和朴信惠的另類重逢！」而《低谷醫生》由《舉重妖精金福珠》、《那個男人的記憶法》吳賢鍾導演執導，《金秘書為何那樣》、《我的室友是九尾狐》白善宇編劇執筆，將在1月27日首播。



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