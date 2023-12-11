2024年15部待播剧！全是神仙组合：孔刘+徐玄振、金秀贤+金智媛、李敏镐+孔晓振、全智贤+姜栋元

还有20多天我们就将迎来全新的2024年，新的一年已经有多部好剧在等著大家了。

《北极星》



全智贤确定出演的新剧是谍战爱情题材的《北极星》，男主是同样处於一线的姜栋元。 该剧讲述了失去自身认同感的间谍们寻找自己的故事，编剧是凭藉《母亲》、《小女子》而声名大噪的郑瑞京，导演则是执导了《黑道律师文森佐》的金熙元。

《都会实现吗？》



Netflix让《任意依恋》男女主金宇彬和秀智时隔7年重聚，该剧讲述「情感过剩」的「精灵」和「情感缺乏」的佳英互相掌握对方生死大权，故事以他们所拥有不知道是「幸运」还是「惩罚」的三个愿望所展开的奇幻浪漫喜剧。

《正年》



该剧里金泰梨携手辛睿恩、罗美兰、文素利等各年龄层代表女性上演一段1950年代的国剧团精彩故事。

《总有一天会机智的实习医生生活》



虽然没等到《机智医生生活》的第三季，但迎来了它的衍生作《总有一天会机智的实习医生生活》，由最近大热的新生代女演员高允贞担任女主角，变身为钟路律帝妇产科一年次专科医生，首次挑战医生角色。

《问候的关系》



由韩志旼、李浚赫主演，预计於明年（2024年）首播。 该部作品描述除了工作外什么都不会做的猎头公司女总裁，与育儿、生活、工作都做得很好的男秘书，两人之间治愈的罗曼史。

《Nine Puzzle》



讲述杀人案件的唯一目击者兼嫌疑人伊娜在10年后成为犯罪侧写师，与警察汉森一起追查隐藏真相的故事。早前就传出金多美和孙锡久将携手主演，两位各自拥有非凡独特魅力的实力派演员合作，完全值得期待。

《孽缘》



申敏儿、朴海秀、李熙俊、金成均、李光洙和孔升妍等合作，光是演员阵容令人万分期待！该片讲述因为意料之外的恶缘牵扯到一起的人们追逐各自的欲望互相破灭对方的犯罪惊悚片。

《我也反对我的恋爱》



高旻示、李钟硕有望担任主演，共谱初恋爱情。 《我也反对我的恋爱》是部讲述「与前恋人重逢，究竟会是熟悉关系的延伸？还是未知关系的开始？」的作品。 将透过主角与初恋的重逢，激起观众对初恋的回忆与想像力。

《眼泪女王》



光是听到金秀贤和金智媛搭档就已赚足了大众视线了，描述豪门夫妇克服惊险的危机，创造奇迹般的爱情故事。 金智媛在剧中饰演QUEENS集团第三代财阀、QUEENS百货的高傲女王「洪海仁」，与金秀贤为「夫妻」。

《恩中与尚延》



金高银和朴智贤有望合作新剧《恩中与尚延》，曾在《柔美的细胞小将》中饰演情敌的两人，这次将在新剧中变朋友，而且还是「双女主剧」引起不少期待。

《Trunk》



孔刘+徐玄振，实力派组合也太炸裂了吧！该剧改编自同名小说的爱情剧，讲述的是提供与自己想要的配偶进行婚姻生活的时间制婚姻服务公司NM里发生的故事。

《搜查班长：The Beginning》



由李帝勋、李东辉、徐恩秀携手主演，已在8月完成了剧本研读后正式开拍，这也是李帝勋继《信号》后再次饰演刑警。

《细作：魅惑之徒》



曹政奭演古装剧会是怎样一番情景呢？该剧讲述了身处王权和政治权力斗争危机中的国王李仁（曹政奭 饰）与为了复仇试图迷惑他却反被迷惑的细作姜熙秀（申世景 饰）之间残酷的爱情故事。

《问问星星吧》



李敏镐和孔晓振主演的这部剧终於要在2024年开播了，该剧以500亿韩币的天价制作费投资打造，并首次以宇宙太空站为背景的未来感电视剧，讲述关於在往返於地球还有宇宙的 太空站，一场搞笑又深情的罗曼史即将展开，李敏镐饰演妇产科医生，孔晓振则饰演韩裔美籍的宇宙飞航员，讲述关於宇宙太空站的世界观，还有人们的工作日常、生活以及爱情。

剧迷们现在就可以先把这些剧列进明年片单了！

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