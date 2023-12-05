【韓網熱帖】朴恩斌「包庇劇組」採訪引爭議
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【韓網熱帖】朴恩斌「包庇劇組」採訪引爭議

明星   2023年12月5日   星期二17:48   Sani  

（封面圖源：《無人島的Diva》海報及劇照）

原標題：朴恩斌似乎在《無人島的Diva》劇終採訪裡表示擾民拍攝爭議很委屈

《無人島的Diva》拍攝期間2次引發爭議，一次是在首爾拍攝到凌晨，有居民對光線和噪音感到煩躁、丟磚頭砸傷了工作人員；一次是在濟州島海邊沒有獲得許可就拍攝，且離開時留下大量石堆沒有清理‎
（圖源：《無人島的Diva》劇照及截圖）

對此，朴恩斌表示：「真的很遺憾。有事實背後的事實和大眾無法知曉的內情，是沒有辦法的吧。對於某人來說，難免存在某些情況根據立場不同可能會感到委屈。這些事件不是任何人因為想造成紛亂而引起的。每個人都傾注了刻苦的努力，但意外的事件讓人們變得為難。 」
（圖源：Namoo Actors娛樂）

韓國網友評論：
1. 事實背後的事實是什麼？有人受到損害不就是事實嗎
2. 因為確實有做錯，所以不管內情如何都最好不要提吧
3. 其實只要說「很遺憾」就好了... 委屈就可以讓劇組丟掉的垃圾變不見嗎
4. 要麼把內情都講清楚，要麼什麼都不要講，這採訪真的很容易讓人誤會
5. 一句抱歉就能結束的事，何必繞個大圈子
6. 委屈就要講出原因啊...
7. 最近很多拍戲擾民的case，所以大家比較敏感吧
8. 她形象蠻好的，何必講這些？
9. 也許因為自己是主演所以想出面負責吧，但事情不是這樣的
10. 要出面負責就要把話講完啊...
11. 「有些事你們不知道」這種發言最糟糕了
12. 這番話根本是跟大眾劃清界限...
13. 藝人的特權意識... kk
14. 追劇很開心來的，怎麼這樣...;;
15. 沒想到她是這類型的，幻滅
16. 那麼對市民造成損害的拍攝都可以回覆說「有內情」嗎？市民就沒有內情嗎？
17. 哇因為這一個採訪變成非好感演員了... 引起爭議是事實，工作人員辦事不力也是事實，居然想全部包庇包裝起來？？讓人好奇這位演員的社會規範和道德感
18. 我覺得這採訪內容沒問題啊
19. 留言嘲諷詆毀的人們也太愛罵別人了吧
20. 恩斌加油
21. 非要對朴恩斌提這問題的記者很糟糕，得到的回答也很糟糕，形象受損應該是難免了

出處：https：//theqoo.net/hot/3025818806

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