【韓網熱帖】朴恩斌「包庇劇組」採訪引爭議

原標題：朴恩斌似乎在《無人島的Diva》劇終採訪裡表示擾民拍攝爭議很委屈

《無人島的Diva》拍攝期間2次引發爭議，一次是在首爾拍攝到凌晨，有居民對光線和噪音感到煩躁、丟磚頭砸傷了工作人員；一次是在濟州島海邊沒有獲得許可就拍攝，且離開時留下大量石堆沒有清理‎。



對此，朴恩斌表示：「真的很遺憾。有事實背後的事實和大眾無法知曉的內情，是沒有辦法的吧。對於某人來說，難免存在某些情況根據立場不同可能會感到委屈。這些事件不是任何人因為想造成紛亂而引起的。每個人都傾注了刻苦的努力，但意外的事件讓人們變得為難。 」



韓國網友評論：

1. 事實背後的事實是什麼？有人受到損害不就是事實嗎

2. 因為確實有做錯，所以不管內情如何都最好不要提吧

3. 其實只要說「很遺憾」就好了... 委屈就可以讓劇組丟掉的垃圾變不見嗎

4. 要麼把內情都講清楚，要麼什麼都不要講，這採訪真的很容易讓人誤會

5. 一句抱歉就能結束的事，何必繞個大圈子

6. 委屈就要講出原因啊...

7. 最近很多拍戲擾民的case，所以大家比較敏感吧

8. 她形象蠻好的，何必講這些？

9. 也許因為自己是主演所以想出面負責吧，但事情不是這樣的

10. 要出面負責就要把話講完啊...

11. 「有些事你們不知道」這種發言最糟糕了

12. 這番話根本是跟大眾劃清界限...

13. 藝人的特權意識... kk

14. 追劇很開心來的，怎麼這樣...;;

15. 沒想到她是這類型的，幻滅

16. 那麼對市民造成損害的拍攝都可以回覆說「有內情」嗎？市民就沒有內情嗎？

17. 哇因為這一個採訪變成非好感演員了... 引起爭議是事實，工作人員辦事不力也是事實，居然想全部包庇包裝起來？？讓人好奇這位演員的社會規範和道德感

18. 我覺得這採訪內容沒問題啊

19. 留言嘲諷詆毀的人們也太愛罵別人了吧

20. 恩斌加油

21. 非要對朴恩斌提這問題的記者很糟糕，得到的回答也很糟糕，形象受損應該是難免了

出處：https：//theqoo.net/hot/3025818806

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