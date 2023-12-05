大势女团NMIXX2024年1月6日首度来港演出

近日公开了回归宣传预告照的NMIXX，宣布将於明年1月发行迷你二辑《Fe3O4:BREAK》！除了回归的好消息外，NMIXX也将来到香港举行演唱会，也是NMIXX首次来港举行活动，相信一众NSWER (粉丝官方称号)十分期待NMIXX的到来！

《2024 NMIXX THE 1ST FAN CONCERT : NMIXX CHANGE UP:MIXX UNIVERSITY in HONGKONG》将於2024年1月6日(星期六)於假亚洲国际博览馆 2号展馆举行。门票由港币 799起，於2023年12月6日(星期三)上午10时起经 www.hkticketing.com网站、www.damai.cn网站公开发售。





关於NMIXX：

NMIXX是由韩国JYP娱乐旗下部门SQU4D推出的女团，成员包括Lily、Haewon、Sullyoon、Bae、Jiwoo和Kyujin，并由 Haewon担任队长。NMIXX於2022年2月22日发行首张单曲《AD MARE》正式出道，由出道曲《O.O》开始，NMIXX每次回归均以专属的「MIXX-POP」音乐风格引起热议，在歌曲中融入了两种或以上的曲风，配合激烈又整齐的舞蹈，为韩国乐坛带来耳目一新的感觉。明年1月NMIXX即将带同新作品回归乐坛，请多多期待！

《2024 NMIXX THE 1ST FAN CONCERT : NMIXX CHANGE UP:MIXX UNIVERSITY in HONGKONG》

日期 : 2024年1月6日 (星期六)

时间 : 晚上7时正

地点 : 亚洲国际博览馆 2号展馆

票价 : 港币HKD $1,699/$1,199/$799

公开售票：2023年12月6日(星期三) 上午10时起

订购网站 : 快达票 - www.hkticketing.com

大麦 - https://www.damai.cn

粉丝福利:

$1,699门票：彩排 (400名)、欢送道别 (400名)、签名海报 (50名)、签名小卡 (30名)、官方海报 (全体)、官方小卡 (全体)

$1,199门票：彩排 (100名)、欢送道别 (100名)、官方海报 (全体)、官方小卡 (全体)

$799门票：官方海报 (全体)、官方小卡 (全体)

- 详情请留意主办方公告

- 福利中奖名单将於活动前一天公布

主办单位：万星国际娱乐文化

经纪公司：JYP Entertainment

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