Girl's Day一起幫隊長準備「婚前派對」！成員們各個「戲精」上身，不知情的素珍被「感動哭」

成員們實在是太可愛了！看完這個VLOG再次感受到Girl's Day的好感情～

上月（11月）18日， Girl's Day出現首位新娘‎，隊長素珍與演員李東河舉行婚禮，兩人曾合作電影《怪奇大廈》。成員們紛紛到婚禮現場祝賀，惠利哽咽致詞：「我陽光般的素珍歐尼…」，素珍則稱成員們為「我的愛ex們（前任們）」，好感情令人羨慕。

近期，惠利於個人YouTube頻道分享一則影片，是她與Yura、珉雅一起為素珍準備「婚前派對」的經過，標題是「Girl's Day祝賀素珍歐尼結婚啦！」，內容可以感受到三位成員的用心、Girl's Day的好感情。







「婚前派對」訂在婚禮前一週，成員們特地挑選在看的到漢江的地方舉辦。為了讓素珍嚇一跳，三個人成立「沒有素珍歐尼」的群組，珉雅臨時爽約、惠利說「不想去」，讓素珍以為當天只是和Yura「喝一杯」。

在等待期間，成員們透過影片說些給素珍的話。珉雅表示：「這段時間為了照顧我們，真的辛苦了。現在希望姐姐能幸福，能好好被人照顧。真的很愛妳～但以後也要繼續拜託妳照顧了，我們會一直陪在妳身邊！」淚腺發達的惠利則是先哭一波，以「全心全意地祝賀妳」來表達自己的心情；Yura說：「我心中地球第一的人要結婚了，雖然有些難過，結婚後也要一直見面，知道了吧？姐姐，我很愛妳哦～」

終於等到素珍！Yura先去應門，而看到捧著花的珉雅，素珍嚇到了，接著是惠利出現。接過花的素珍擦擦眼淚，過了一陣子才有空看成員們為她準備的派對，又是一陣感動。

再次恭喜素珍結婚啦！Girl's Day也要長長久久走下去哦～

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