偶像来看自己演唱会！「因为KARA有了歌手梦」TXT秀彬竟盼到KARA奎利、升延、妮可前来

TOMORROW X TOGETHER（TXT）成员秀彬在粉丝眼里是「KARA狂粉」，昨（3）日KARA奎利、升延、妮可竟然去看了TXT演唱会！

KARA奎利、升延与妮可纷纷在IG限时动态分享观赏TXT演唱会的画面，奎利tag了TXT与秀彬，升延与妮可多拍了写著「请记住我们一起创造的灿烂瞬间」的手幅。奎利和妮可在演唱会结束后还依依不舍听著TXT的歌。

▼奎利



▼升延



▼妮可



由於奎利tag了秀彬，TXT粉丝猜测正是秀彬邀请了KARA成员们观赏，纷纷转发相关讯息说「秀彬很幸福吧」、「秀彬一定很高兴」，也纷纷回忆秀彬是怎么样的「KARA狂粉」。

「多么多么可贵啊秀彬……非常喜欢KARA前辈，但小时候只能买专辑，现在小学生长大了，KARA前辈竟然还来看自己的演唱会……」



수빈이 너무너무 기특해..카라 선배님들을 너무 좋아하는데 어려서 앨범을 조금밖에 사지 못했던 그 초딩이 이렇게 커서 카라 선배님들이 콘서트도 보러 오실 정도로 성장했다니.. — 오구 | 첫콘 F10 (@txtogu) December 3, 2023

「曾说因为喜欢KARA的那份心意有了歌手梦，还因为那份心意更能理解粉丝们，现在当上歌手的秀彬，竟然还能以粉丝的立场，在来看演唱会的KARA前辈面前表演。」



카라를 좋아하는 마음이 가수의 꿈을 꾸게 해줬고

결국은 그 마음 덕분에 팬들의 마음까지 잘 이해할

수 있게 됐다던 수빈이가 이제는 자신의 팬 입장으로

콘서트를 보러 온 카라 선배님 앞에서 공연을 하다니 — 팡지 (@pang__zi) December 2, 2023

昨日演唱会前彩排，秀彬还忍不住跳了KARA名曲〈Mr.〉招牌扭臀舞呢！



秀彬的「KARA狂粉事迹」不仅上述……当了歌手后盼到KARA回归便在个人限动分享KARA新歌MV，还一次买十张专辑，否则小时候苦赚零用钱也只能买一张；和KARA在MAMA同台，秀彬妆发到一半还是要冲去电视机前看KARA舞台，还在后台和KARA合照、送上手写信；综艺上大跳KARA舞蹈，在Weverse上或任何与粉丝互动的直播都不讳言很爱KARA、本命是升延、哪首歌哪首歌一定要听……

▼有粉丝整理了他公开展现的粉丝心，其中在MAMA后台之事是KARA龄智在其他节目所透露



秀彬今年还终於生平第一次去看KARA粉丝见面会呢！没想到也有了能让KARA来看自己演唱会的一天！

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻