Girl's Day一起帮队长准备「婚前派对」！成员们各个「戏精」上身，不知情的素珍被「感动哭」

成员们实在是太可爱了！看完这个VLOG再次感受到Girl's Day的好感情～

上月（11月）18日， Girl's Day出现首位新娘‎，队长素珍与演员李东河举行婚礼，两人曾合作电影《怪奇大厦》。成员们纷纷到婚礼现场祝贺，惠利哽咽致词：「我阳光般的素珍欧尼…」，素珍则称成员们为「我的爱ex们（前任们）」，好感情令人羡慕。

近期，惠利於个人YouTube频道分享一则影片，是她与Yura、珉雅一起为素珍准备「婚前派对」的经过，标题是「Girl's Day祝贺素珍欧尼结婚啦！」，内容可以感受到三位成员的用心、Girl's Day的好感情。







「婚前派对」订在婚礼前一周，成员们特地挑选在看的到汉江的地方举办。为了让素珍吓一跳，三个人成立「没有素珍欧尼」的群组，珉雅临时爽约、惠利说「不想去」，让素珍以为当天只是和Yura「喝一杯」。

在等待期间，成员们透过影片说些给素珍的话。珉雅表示：「这段时间为了照顾我们，真的辛苦了。现在希望姐姐能幸福，能好好被人照顾。真的很爱你～但以后也要继续拜托你照顾了，我们会一直陪在你身边！」泪腺发达的惠利则是先哭一波，以「全心全意地祝贺你」来表达自己的心情；Yura说：「我心中地球第一的人要结婚了，虽然有些难过，结婚后也要一直见面，知道了吧？姐姐，我很爱你哦～」

终於等到素珍！Yura先去应门，而看到捧著花的珉雅，素珍吓到了，接著是惠利出现。接过花的素珍擦擦眼泪，过了一阵子才有空看成员们为她准备的派对，又是一阵感动。

再次恭喜素珍结婚啦！Girl's Day也要长长久久走下去哦～

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