每一幕都美到像幅画❤ Disney+《跟我说爱我》郑雨盛零台词演技开挂　申铉彬这幕剧迷羞翻

Disney+独家跟播的浪漫治愈韩剧《跟我说爱我》上周上线，改编自曾经创下超狂28％收视率的日本同名神剧，韩版男女主角找来男神郑雨盛跟以《机智医生生活》张冬天一角打开知名度的申铉彬主演，一开播剧迷就被绝美的运镜场景给惊艳到，而郑雨盛更不亏是青龙影帝，全程零台词的手语演绎相当到位，让剧迷直呼实在太治愈。



宛如画作般的济州岛美景

在《跟我说爱我》首集一开始，听障画家车振宇（郑雨盛饰演）与梦想成为演员的郑暮恩（申铉彬饰演）就在济州岛不断巧遇，而开头从暮恩搭上公车开始，映入眼帘的正是济州岛的阳光与一大片海景，另外车振宇拿起相机的其中一幕，身处的空间更是绿映盎然的树林中。两人在咖啡厅碰见对方，也让网友敲碗「这家咖啡厅在哪？太美了」剧迷宛如跟著男女主角一起走过济州岛每个角落般，一幕幕都令人流连忘返。





郑雨盛手语演技

不同於开口带来的低嗓魅力，郑雨盛在《跟我说爱我》中全程都需要以手语呈现，加上手语最注重的还有表情变化，郑雨盛全都完美消化。在剧情中他到一间艺术中心教导听障学生学习西洋艺术，在跟学生的互动中，郑雨盛自称是鼻子高挺的男人，还询问学生「我真的很帅吗？」自然又生动的手语表现让剧迷看了也不自觉跟著微笑。另外他因为被误会而被带进警察局，他因此也跟申铉彬失约，气急败坏的他在短短几秒钟之内利用手语表达不满、愤怒，情绪层层堆叠，让人再次赞叹影帝的开挂演技。

更别忘了在第一集最后他再度与申铉彬命运相遇，看著女孩努力的用著生涩的手语跟自己对话，这时首波OST〈Sound of Your Heart 〉轻轻响起，眼泪也不自觉流下了。



申铉彬害羞的Body Language

申铉彬在《跟我说爱我》演技持续突破，因失约而内疚的车振宇似乎对於自己的先天因素感到难过，便向郑暮恩比著「就算我们今天一起去看演唱会，你所感受到的我也很难真正感受到。」而郑暮恩笑了笑回答「虽然看不懂，但你意思应该是没看到演唱会很抱歉吧？」随后便把车振宇的手放在自己脖子上，下一秒便唱起歌来，让车振宇用指尖感受自己。如此大胆又浪漫的肢体语言跟追爱行动，也让粉丝看得津津有味！



你认识几位熟面孔？

相信有不少人看完之后，都会对里面的某些人物相当熟悉！首先大家立刻叫得出名字的应该就是郑暮恩的好友兼室友，艺术中心职员吴智俞。饰演者是「女主角好友专业户」朴昣奏（朴真珠）。过去她曾出演过《那年，我们的夏天》饰演金多美的好友、另外也是在《虽然是精神病但没关系》中饰演李相仁的打杂秘书，俏皮又可爱的形象，每次只要有她的作品总是能斩获广大人气。

另外郑暮恩的母亲同样也是「女主角妈妈专业户」金美卿，她的作品清一色都是知名度极高的作品，包含《车贞淑医生》、《没关系，是爱情啊》、《又是吴海英》等等，而这几部戏她也都饰演女主角母亲，自然又朴实的演技彷佛像你我的妈妈一样，让人看了不自觉心也跟著暖起来，不妨趁著冷冷的冬天泡上一杯咖啡，一起来收看疗愈又浪漫的《跟我说爱我》！





Disney+独家跟播剧《跟我说爱我》全剧共16集，每周一二晚间9:30上架新1集！

●跟我说爱我线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/series/vigilante/300E8tZ0zq45

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