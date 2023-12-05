《在朋友》最荒謬的一集！金在中亂認VIXX成員引發全體記憶大喪失

《在朋友》自從第二集INFINITE成種和TEEN TOP NIEL作客，就開始朝奇怪的方向走去，金在中搞錯來賓背景甚至是團體名字，還有「公開戀愛」、對「女朋友」打招呼裝可愛……都成為幾大賣點。

最近有一集金在中可以說「ㄎㄧㄤ」（昏頭）到最頂點，也就是VIXX成員Leo、KEN、HYUK作客的集數，連VIXX成員自己都淪陷！



事情是這樣的，VIXX出道11年生涯首度登上YouTube綜藝就選《在朋友》，也許是因為「Hot Body」Leo和金在中直到2019年還有聯絡，但金在中完全不記得！金在中也坦承手機裡現在找不到任何VIXX成員，之前來過的來賓包括李洪基、CRAVITY刑準和TEEN TOP Niel也沒存電話，完全背離《在朋友》就是要結交好友的節目宗旨。

Leo故意逗金在中，讓金在中搞不清楚當年和自己有聯絡的人是誰，金在中一度以為是Ken還和Ken擁抱說抱歉，笑翻VIXX三人和所有工作人員了！金在中看到工作人員頻頻笑場制止他們：「不要再笑了！」隨後才反應過來並指著Leo：「是你嗎？我真的不知道……對不起……」並解釋自己大多是靠著螢幕看VIXX的。



搞笑的是，Leo也不記得自己怎麼和金在中認識的，不過說兩人有2、3年都會發簡訊聯繫。「基本上私下會連絡後輩，我都會遵守兩個原則，是對方很善良，二是對方很帥……」金在中想為辯解但越描越黑，講到自己也當機！直到Leo大笑才解開這尷尬。



聊到音樂劇，金在中靈機一動聯想JYJ隊友金俊秀，指向Ken問：「和俊秀一起拍音樂劇對吧？」殊不知Leo接話：「是我……」話一出再度笑翻眾人！金在中都想找地洞鑽了，Hyuk也發現工作人員都在看笑話不幫忙，金在中只好替自己緩頰：「這就是《在朋友》的魅力。」



此集標題叫「集體嚴重失憶症」不是沒理由的，一山還有一山高，失憶的不只金在中和Leo還有Hyuk！金在中讓Hyuk猜猜攝影師裡誰和自己同年，結果Hyuk倒比了攝影師身後的一個人，Leo卻說：「是我們公司（Jellyfish娛樂）的。」場面再度焦土化！此時換Hyuk替自己說話：「此次專輯概念是『Amnesia』（主打歌〈Amnesia〉，意思即失憶症）……」金在中也順勢正當化自己前面的行為：「很有趣吧？我從開場就知道！」（最好是XDD）



Amnesia就這樣繼續傳染，又回到金在中身上。工作人員隨堂考金在中VIXX誰是誰，他馬上搞混，輪流喊Hyuk和Leo是Ken（Ken不是你第一個誤會是朋友還抱抱的人嗎？？？）……Hyuk：「這種程度我覺得不只是忘記而已……是不是應該去醫院？」金在中再度躲起來，冷靜後反駁：「他們的主打歌是記憶喪失！我是故意在宣傳的！」



對了，經典的「女朋友哏」這集也有出現，金在中冷不防說出自己「正在公開戀愛」，Leo張大嘴不可置信，好險Ken知道這哏解除危機，不過Hyuk反過來問金在中：「這樣不只一兩個人，那是腳踏幾條船？」……金在中愣了一下驕傲回應：「多帥啊！我的人生！」



▼快來看這集笑點超密集的《在朋友》！上述笑點都幫你標好了：4:40、8:36、12:43、28:47



▼也來聽聽VIXX〈Amnesia〉吧！



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