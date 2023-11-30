ZEROBASEONE將於明年3月日本出道！勇奪2023 MAMA三獎榮登「最佳男新人」

男團ZEROBASEONE將於2024年3月與Sony Music Label簽約，正式在日本出道，同月還計劃在當地舉辦首次粉絲見面會。

ZEROBASEONE官方簡稱ZB1，是韓國Mnet選秀節目《BOYS PLANET》選出的九人期間限定男子團體，包括9名成員金地雄、成韓彬、金太來、金奎彬、朴乾煜、韓維辰、章昊、RICKY、SEOK MATTHEW。



今年7月在韓國發行出道專輯《YOUTH IN THE SHADE》首日就突破百萬銷量，並以203萬張的月銷量在Circle Chart 9月榜創下雙白金銷量紀錄。 11月6日發行的第二張迷你專輯《MELTING POINT》也在首周突破213萬張銷量，再度躋身雙白金銷量行列。





值得註意的是，ZEROBASEONE在正式出道之前就在日本當地贏得了巨大的人氣。 今年8月在首爾高尺天空巨蛋舉辦的首場粉絲演唱會在日本全國47都道府縣的電影院進行了現場直播。 該消息一經報導就獲得粉絲們踴躍支持，觀影影院不斷增加，證明了ZEROBASEONE在日本的熱度。



ZEROBASEONE通過所屬社WAKEONE表示：「能夠在日本綻放花朵真的非常幸福。 希望一起創造更多美好的日子。 期待給日本的ZEROSE（粉絲名）們聽到我們的歌曲、呈現更多精彩的舞台。 ZEROBASEONE將永遠為了ZEROSE們而努力。 」



此外，ZEROBASEONE在日前舉辦的2023年MAMA頒獎禮（MAMA Awards）勇奪3個獎項，包括「最受歡迎新人獎」、「全球粉絲票選TOP 10」及「最佳男新人獎」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞