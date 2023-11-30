ZEROBASEONE将於明年3月日本出道！勇夺2023 MAMA三奖荣登「最佳男新人」

男团ZEROBASEONE将於2024年3月与Sony Music Label签约，正式在日本出道，同月还计划在当地举办首次粉丝见面会。

ZEROBASEONE官方简称ZB1，是韩国Mnet选秀节目《BOYS PLANET》选出的九人期间限定男子团体，包括9名成员金地雄、成韩彬、金太来、金奎彬、朴干煜、韩维辰、章昊、RICKY、SEOK MATTHEW。



今年7月在韩国发行出道专辑《YOUTH IN THE SHADE》首日就突破百万销量，并以203万张的月销量在Circle Chart 9月榜创下双白金销量纪录。 11月6日发行的第二张迷你专辑《MELTING POINT》也在首周突破213万张销量，再度跻身双白金销量行列。





值得注意的是，ZEROBASEONE在正式出道之前就在日本当地赢得了巨大的人气。 今年8月在首尔高尺天空巨蛋举办的首场粉丝演唱会在日本全国47都道府县的电影院进行了现场直播。 该消息一经报导就获得粉丝们踊跃支持，观影影院不断增加，证明了ZEROBASEONE在日本的热度。



ZEROBASEONE通过所属社WAKEONE表示：「能够在日本绽放花朵真的非常幸福。 希望一起创造更多美好的日子。 期待给日本的ZEROSE（粉丝名）们听到我们的歌曲、呈现更多精彩的舞台。 ZEROBASEONE将永远为了ZEROSE们而努力。 」



此外，ZEROBASEONE在日前举办的2023年MAMA颁奖礼（MAMA Awards）勇夺3个奖项，包括「最受欢迎新人奖」、「全球粉丝票选TOP 10」及「最佳男新人奖」。



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