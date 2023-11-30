aespa被英國《金融時報》選為2023年最具影響力的女性之一，與烏克蘭第一夫人及諾貝爾和平獎得主同列！

《金融時報》(Financial Times) 宣布了2023年最具影響力的女性名單。這個名單上列出了一些獲得殊榮並做出顯著貢獻的開拓者，aespa入選今年的名單！

韓國流行音樂強大勢力aespa名列今年的名單，與其他非凡的人物一起，包括歌手和女企業家Beyonce，演員 Margot Robbie (瑪戈·羅比)，烏克蘭第一夫人 Olena Zelensky (奧蓮娜·澤倫斯基) 和諾貝爾和平獎得主Narges Hammadi (納吉斯·哈馬迪)。

Yoojin Choi，“Hallyu! The Korean Wave” 展覽的聯合策展人於《金融時報》2023年最具影響力的女性的網站上，對aespa形容是這樣的:

在韓國的90年代末長大時，我會花幾個小時聽S.E.S.的音樂，她們是韓國流行音樂的第一代。當我移居英國時，我的同學們幾乎不知道韓國的存在。我從未想到2023年，K-pop成為了主流，成為世界上最受歡迎的音樂類型之一。雖然韓國排行榜的頂級位置一直被男團壟斷，但一批新的女子團體正在攀升。



自從他們發行第一張專輯以來的兩年裡，aespa已經創下了一系列韓國女團的紀錄，成為首個連續三張專輯首周銷量突破一百萬的團體，並在Coachella音樂節上演出並啟動世界巡演。aespa的實驗性分層樂器和激烈的人聲以及與他們的sci-fi punk (科幻朋克) AI化身（aespa中的“ae”指的是“avatar”和“experience”）相伴的歌唱，將K-pop的界限推向了更遠。

《金融時報》2023年最具影響力的女性列表：

https://www.ft.com/womenof2023

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