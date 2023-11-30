「What The Hell !」DKB改制8人携嘻哈舞曲强烈回归！队长D1坦言「忙到无法慌张」

今（30）日下午，男团DKB（E-CHAN、D1、GK、熙瓒、LUNE、YUKU、准序、谐利骏）於首尔广津区建国大学新千年纪念馆举行迷你七辑《HIP》Showcase（发行表演秀）。

这是DKB自8月推出迷你六辑改版专《WE LOVE YOU》后，时隔3个月高速回归，此次回归准备期间，遗憾的发生了阵中主唱TEO因酒驾退团事件，据‎《TVDaily》报导，成员们面对重组成8人团，相当坦率表达心境。



队长D1坦言：「说实话我们也很慌张，但好像真的忙到无法感受那种心情。」透露准备回归之外还有《PEAK TIME》演唱会、活动舞台等等，所以成员们要嘛就是把舞台修正成8人版本，要嘛就是重新录音，每个人都很忙碌，最后表达试著转念让坏事变转机，彼此间加油打气认真准备。



另一名队长E-CHAN则说DKB最大魅力就是团队合作、舞台上的高昂能量与状态，「就算变成8人体制，（能量）也不会消失，会更加努力展现比以往更强的团队精神和能量」。



LUNE也表达：「虽然发生了不光彩的事情，但我们8个人会以完美的舞台报答大众和粉丝们。」熙瓒则笑称：「上次说我们是95分，但现在是100分了！加了5分是100分的DKB。」



《HIP》主打歌〈What The Hell〉MV已在稍早港台时间5点公开，嘻哈舞曲搭上强烈的视觉效果颇受赞赏，留言里不少网友表示「很适合」、期待撕裂舞台的表演。



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