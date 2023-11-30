宋江：「《Sweet Home 2》是入伍前最後作品」第二第三季同步製作敬請觀眾們期待！

將於12月1日公開的Netflix新續集原創作品《Sweet Home2》，今日舉辦製作發表會，這部觀眾們敲碗已久的作品，也將帶來更大的世界觀。而目前另一作品也剛開播的宋江，證實《Sweet Home2》將是入伍前最後一部作品。

《Sweet Home2》描述因慾望將成為怪物的世界，離開了綠色家園的新棲息地，為了存活下來而展開了鬥爭的賢秀與綠色家園倖存者們，以及其他新登場的人物，面臨意想不到的神秘現象，包含新的慾望與事件、新的戰鬥。第一集在2020年公開後，睽違3年再與大家見面。



宋江表示，《Sweet Home》第一季的人氣高漲，也成了這一次努力完成第二季的原動力。李陣郁以及李施昤紛紛表達相當感謝觀眾們的喜愛，也期待第二季的公開。第二季與第一季有著很大的變化，為了尋找慾望怪物化的原因，被認為是實驗對象的車賢秀（宋江飾），認為怪物化才是人類的希望毅銘，搶走了邊尚旭（李陣郁飾）的身體，為了尋找老公線索，獨自生產的徐伊景（李施昤飾），還有為了尋找生死未卜哥哥的李恩宥（高旻示飾），都紛紛離開了綠色家園。



宋江表示，導演在第二集著重於車賢秀的成熟蛻變，李陣郁則是被原本金聖喆的角色佔據了身體，等於需要演出另一角色，李施昤在續集中則是歷經獨自分娩而成為了母親。新加入的金武烈、振永、劉五性與吳政世也令人期待。宋江也表示《Sweet Home2》公開後他也即將迎來入伍行程，是入伍前的最後一部作品，也認為這是一部讓他更了解自己的代表性作品。



《Sweet Home2》將於12月1日正式公開。

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