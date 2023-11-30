演員徐睿知不需負擔損害賠償責任…僅退回一半代言費用、今日所屬合約已期滿終止

日前因捲入學校暴力疑雲而引發爭議的演員徐睿知，已透過公司返還部分的廣告代言費用，而今日11月30日也是她與所屬公司契約期滿的時間點，目前徐睿知的狀態是無續約將離開公司。

根據日前首爾中央地方法院民事庭判決，YuHan健康生活向徐睿知所屬公司提出了損害賠償的訴訟，而最後的判決是徐睿知所屬公司必須退回韓幣2億2500萬元的廣告代言費用。但是額外對徐睿知與所屬公司提出的損害賠償以及違約金部分卻沒有被法院接受。



徐睿知在2020年7月與YuHan健康生活簽訂營養食品的代言人契約，並從8月收到代言費用，從8月26日起公開廣告。但在2021年4月起爆出徐睿知限制前男友金正賢拍戲時不得與女演員有親暱舉動等，接下來又出現學校暴力爭議或學歷造假等種種傳言，爭議不斷。對此YuHan健康生活在同月份27日對徐睿知所屬公司發出「要求解除合約並退還廣告代言費用」的正式文件，於是徐睿知的廣告被迫中斷。



原告主張徐睿知違反合約，要求負擔違約金與損害賠償金共12億7500萬韓元，但法院並沒有接受這樣的要求。合約上雖然寫著在合約期間不得做出對廣告主產品或企業形象有所損害的行為，據說合約內明確寫到了「因酒後駕駛、肇事逃逸、暴行、校園暴力等各種犯罪嫌疑被立案，或代言人本人自己承認的情況」。



法院認為徐睿知被懷疑曾有學暴、與男友的爭議等都是在合約期間前就發生的，並未違反合約，且原告若因為簽訂合約過程中，強迫查明徐的過往，在憲法上也是不被允許的，因此判決徐睿知所屬公司必須返還代言費用的一半，即韓幣2億2500萬元。不過徐睿知的校園暴力事件本人並未直接承認，目前也僅能說是個謎。今日徐睿知與所屬公司的合約也到期，未有續約動作。

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