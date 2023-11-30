演员徐睿知不需负担损害赔偿责任…仅退回一半代言费用、今日所属合约已期满终止

日前因卷入学校暴力疑云而引发争议的演员徐睿知，已透过公司返还部分的广告代言费用，而今日11月30日也是她与所属公司契约期满的时间点，目前徐睿知的状态是无续约将离开公司。

根据日前首尔中央地方法院民事庭判决，YuHan健康生活向徐睿知所属公司提出了损害赔偿的诉讼，而最后的判决是徐睿知所属公司必须退回韩币2亿2500万元的广告代言费用。但是额外对徐睿知与所属公司提出的损害赔偿以及违约金部分却没有被法院接受。



徐睿知在2020年7月与YuHan健康生活签订营养食品的代言人契约，并从8月收到代言费用，从8月26日起公开广告。但在2021年4月起爆出徐睿知限制前男友金正贤拍戏时不得与女演员有亲昵举动等，接下来又出现学校暴力争议或学历造假等种种传言，争议不断。对此YuHan健康生活在同月份27日对徐睿知所属公司发出「要求解除合约并退还广告代言费用」的正式文件，於是徐睿知的广告被迫中断。



原告主张徐睿知违反合约，要求负担违约金与损害赔偿金共12亿7500万韩元，但法院并没有接受这样的要求。合约上虽然写著在合约期间不得做出对广告主产品或企业形象有所损害的行为，据说合约内明确写到了「因酒后驾驶、肇事逃逸、暴行、校园暴力等各种犯罪嫌疑被立案，或代言人本人自己承认的情况」。



法院认为徐睿知被怀疑曾有学暴、与男友的争议等都是在合约期间前就发生的，并未违反合约，且原告若因为签订合约过程中，强迫查明徐的过往，在宪法上也是不被允许的，因此判决徐睿知所属公司必须返还代言费用的一半，即韩币2亿2500万元。不过徐睿知的校园暴力事件本人并未直接承认，目前也仅能说是个谜。今日徐睿知与所属公司的合约也到期，未有续约动作。

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