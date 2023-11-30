Super Junior崔始源變身「不婚主義婦產科醫生」？！有望搭檔鄭仁仙主演愛情喜劇《DNA Lover》

據韓媒「體育東亞」，Super Junior成員崔始源與演員鄭仁仙將合作出演新劇《DNA Lover》，兩位藝人公司所屬社已作出回覆。

《DNA Lover》是一部愛情喜劇，講述戀愛失敗無數次的基因研究員韓素珍（音）通過基因尋找命中註定另一半的故事。 鄭仁仙飾演「韓素珍」，雖然是基因研究員但相信每個人都有上天安排的另一半。 因為搞不懂為何多次戀愛都以失敗告終，所以試圖通過基因尋找伴侶，就這樣遇到了兩個男人並展開尋找命運的羅曼史。



鄭仁仙近年來在MBC《我身後的陶斯》、JTBC《加油吧威基基》、tvN《精神病患者日記》、Kakao TV《剛剛三十歲》、SBS《成為你的夜晚》等多部作品中詮釋了不同形象，令人期待在《DNA Lover》中將展現何種魅力。





崔始源接到的角色是「沈延宇」（音），是一名婦產科醫生，拒絕一切命運論的不婚主義者。 對於迷戀自己的女人毫無慈悲、總是快速選擇分手，卻被突然出現的韓素珍撼動了精神和日常。



崔始源在TVING《酒鬼都市的女人們》系列飾演電視台PD姜北久、ENA《凍死的戀愛》飾演整形專家朴在勛，喜劇表現令人印象深刻。 之後在Netflix《獵犬》客串出演財閥三世「洪敏范」一角，善惡共存的演技獲得好評。

最近為了給《酒鬼都市的女人們》搭檔李先彬應援，又客串了她的新劇《高考，出題的秘密》，還和朴智賢、成東鎰一起拍攝性感喜劇電影《成人童話》，工作安排滿當當。





目前兩位演員所屬社都表示「收到出演邀約、正在討論」。 《DNA Lover》正在選角階段，目標明年開播。

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