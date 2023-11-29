《鬼夢遊》鄭裕美青龍影后的品格！面對惡意評論高EQ回應

演員鄭裕美（鄭有美）日前在青龍電影節上以《鬼夢遊》奪得影后寶座，擊敗強敵《神鬼海底撈》的金憓秀與廉晶雅，還有《水泥烏托邦》的朴寶英、《溫室》金瑞亨。不過似乎有些網友對此結果不太買帳，甚至對她提出質疑。

鄭裕美在本次第44屆青龍電影節上獲得了影后的殊榮，並且在領獎時，鄭裕美也表達自己相當榮幸，並特別對當天共同入圍的女主角兼主持人金憓秀表達感謝，稱呼她為永遠的前輩，也提到了兩人10年前曾碰面的往事，表達自己受到金憓秀的正能量影響，才會仍在演員之路上努力邁進。



鄭裕美於11月29日上午在自己的SNS寫下「什麼都可以，歡迎發問！」隔空回應粉絲與網友們。當日有網友們提出了一個疑問，就是「如果遇上了職業倦怠期該如何對應」，而鄭裕美則搞笑回應「用大字形的姿勢躺著」。也有網友問到她對於青龍頒獎典禮上看到New Jeans演出的感想，她感到非常開心，也說自己是NewJeans的粉絲。



接下來卻有一位網友寫下「身為演員，這次得到影后獎項不覺得羞愧嗎？以觀眾們的立場看來真的覺得很荒唐。」這樣的惡性詢問留言，不過鄭裕美並沒有選擇不回應，而是以高EQ反問「觀眾們嗎？」願意向所有網友開放提問的影后，也有著相當高的回應情商。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞