《鬼梦游》郑裕美青龙影后的品格！面对恶意评论高EQ回应

演员郑裕美（郑有美）日前在青龙电影节上以《鬼梦游》夺得影后宝座，击败强敌《神鬼海底捞》的金憓秀与廉晶雅，还有《水泥乌托邦》的朴宝英、《温室》金瑞亨。不过似乎有些网友对此结果不太买帐，甚至对她提出质疑。

郑裕美在本次第44届青龙电影节上获得了影后的殊荣，并且在领奖时，郑裕美也表达自己相当荣幸，并特别对当天共同入围的女主角兼主持人金憓秀表达感谢，称呼她为永远的前辈，也提到了两人10年前曾碰面的往事，表达自己受到金憓秀的正能量影响，才会仍在演员之路上努力迈进。



郑裕美於11月29日上午在自己的SNS写下「什么都可以，欢迎发问！」隔空回应粉丝与网友们。当日有网友们提出了一个疑问，就是「如果遇上了职业倦怠期该如何对应」，而郑裕美则搞笑回应「用大字形的姿势躺著」。也有网友问到她对於青龙颁奖典礼上看到New Jeans演出的感想，她感到非常开心，也说自己是NewJeans的粉丝。



接下来却有一位网友写下「身为演员，这次得到影后奖项不觉得羞愧吗？以观众们的立场看来真的觉得很荒唐。」这样的恶性询问留言，不过郑裕美并没有选择不回应，而是以高EQ反问「观众们吗？」愿意向所有网友开放提问的影后，也有著相当高的回应情商。



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