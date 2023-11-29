《无人岛的DIVA》朴恩斌成名的代价是放弃他！15年前真相浮出水面，蔡钟协一家人陷入危机！（EP.9 –10）

[有雷]《无人岛的DIVA》下周即将送上最终回，朴恩斌距离出道之路越来越近，但也随著一宗15年前的命案真相被揭开，让蔡钟协一家人陷入麻烦。出道在即，朴恩斌被要求与负面新闻切割，蔡钟协也放手让她追求梦想。

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基浩（蔡钟协饰）决定与父亲直球对决，找上父亲面对面而再度被狂打一顿，只为收集更多父亲施暴的证据。满脸伤痕的他在家人面前假装喝醉酒摔伤，却被哥哥秒识破，木河对於这样的基浩相当心疼，而躲在一旁偷听的美发店老板也有所想法。为了不让全家人始终生活在不安中，而且谎言依旧是谎言，於是老板瞒著全家人偷偷向警方自首，并为冒用他人身分这件事情持续协助调查。



木河与尹兰珠（金孝珍饰）的误会解开，原来是因为兰珠曾培养一位男性新人，虽然当时也被看好，但这位新人却放弃了自己，而屈就为目前公司的经纪人。木河表达自己绝对不放弃的决心，在公司的资料库中选择一首歌曲，并且重新填词与编曲，站上了甄选发表会的舞台。当然她的实力也被大家所认可，尹兰珠同意与李代表解除「销售2000万张唱片，公司股份分我一半」的合约，但前提是尹兰珠要亲自打造木河的出道专辑。



湖水中被发现了一辆车与四副白骨，经查证身分为姜保杰与姜遇学一家人，同时也让基浩这家人冒用身分的事实被公开，基浩与哥哥采浩都因此离开了工作岗位，全家人都积极配合警方调查。基浩的家暴父亲也被侦讯，毕竟他除了家暴以外还犯下许多不同罪行，包含跟踪徐木河、在大雄车内放虎头蜂导致车祸等等，虽然他主张只是要见自己的家人有何犯法之处，但警方也表示「家人并不愿意见你」，另外也等著苏醒中的大雄来指证他。



兰珠要求木河，若选择出道之路，就必须切割与基浩一家人的关系，避免负面新闻影响。听见这番话的基浩，默默地为木河布置了一个家。木河思考了许久，打包行李离开了美容院的顶楼，当她走到半路却回头去拿基浩当时送给她的第一双鞋，遇见了基浩。基浩送她到新家，并希望她不要再与自己及家人联系，如果真的感到辛苦，欢迎回到顶楼。基浩从小到现在都一样的默默守护木河，衷心祝福她追求梦想。



新闻传言兰珠为夺回公司股份，即使不能唱歌还启用幕后代唱站上舞台，公司开始为新闻灭火，但此时木河却有不放弃的决心，也让兰珠看见她的坚强。



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