【韓網熱帖】現在男團也有很多easy listening的歌曲

*小編注：easy listening即輕鬆悅耳、讓人感覺舒適的音樂風格

原PO表示，很長時間以來都是女團歌曲比較有大眾性，男團則專注吸引粉絲、色彩強烈的歌曲，但今年男團也推出了不少easy listening的歌曲。

例如RIIZE《Get A Guitar》



ZEROBASEONE《 In Bloom》



ENHYPEN《Sweet Venom》



TXT《Chasing That Feeling》



BTS柾國《Seven》



SEVENTEEN《音樂之神》等。



逐漸開始推出能被大眾接受的、難度較低的歌曲（實際上音源成績也在上升）

韓國網友評論：

1. 跟這些團最近出的其他歌曲相比，確實這幾首聽得比較多

2. ZB1《New Kidz on the Block》BOYNEXTDOOR《But Sometimes 》《One and Only》也是今年常聽曲

3. 《SEVENTEEN》《Get A Guitar》第一次聽就覺得很棒，現在也在playlist裡

4. 現在聽男團的歌終於不會耳朵痛了

5. 因為《Get A Guitar》久違開始聽男團歌

6. ？從前就有很多easy listening的歌，原PO是最近才開始關注男團歌吧？

7. 不是最近，是一直有kkk很多男團一直發這類歌但一直被忽視，「逐漸開始發easy的歌」這種說法真讓人上火kkk

8. SEVENTEEN的歌都很easy listening，除了《孫悟空》例外

9. Get get get get A Guitar，我的通勤之歌

10. 運動時聽《Sweet Venom》超讚，由內而外狂喜

11. 中小企業為了被看見只能推出強烈的歌曲，easy listening的歌也很easy被忽略

12. 即便是easy listening也需要有記憶點，不然真的容易被忘記

出處：https：//theqoo.net/hot/3013754961

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