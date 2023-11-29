廣東話版《玫瑰公寓》《現在開始是Showtime！》上線！驚悚懸疑vs爆笑搜查任你揀

香港觀眾看過來！黃viu煲劇平台本月上線兩套廣東話配音韓劇，《玫瑰公寓》與《現在開始是Showtime！》！兩種懸疑偵查劇任你揀！

氛圍超詭譎──《玫瑰公寓》



一名女子在「玫瑰豪華公寓」裡失蹤，她的妹妹「智娜」（林智妍飾）和刑警「民秀」（尹均相飾）為尋找她而孤軍奮戰……



姐姐「智賢」失蹤，智娜被爸爸緊急叫回她一點都不想回的老家公寓，一回去便不得了，鄰居各個仿彿怪胎，從超市大嬸、偷拍女、警衛、婦女會會長……社區裡甚至還有殺人前科者！氣氛從第一集就瀰漫詭異氛圍，連智娜本人都「怪怪的」，發展完全意想不到，反轉不停！



爆笑逗趣──《現在開始是Showtime！》



能使喚鬼魂的型男魔術師車次雄（朴海鎮飾），與擁有神通力的熱血女警高瑟海（秦基周飾）偶然捲入案件並合力解決……



正所謂「有錢能使鬼推磨」，「魔術師」車次雄實際上或許能稱作是「訓鬼師」？指導旗下鬼員工南部長、馬科長與雅凜社員替他完成大大小小看似魔術表演，成就了自己成為一代魔術師。不過，某天開始卻和警察高瑟海以及刑事案件扯上關係，開始了不解之緣，爆笑的共助搜查就此展開──現在開始是Showtime！



《玫瑰公寓》、《現在開始是Showtime！》，兩套截然不同的韓劇都在「黃viu煲劇平台」任你揀，一個讓你毛骨悚然，一個讓你捧腹大笑！

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