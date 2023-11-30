人氣男團SEVENTEEN用9年時間拿下MAMA大賞！得獎感言勝寛提文彬，圓佑提媽媽：舞台上下哭成一片淚海～

今年SEVENTEEN在【2023 MAMA】頒獎禮上拿下「年度專輯獎」的大賞並壓軸演出，腳傷恢復中的隊長S.COUPS也驚喜現身，13人完整體一起拿下了意義重大的大賞，場面非常感人。

S.COUPS特別提到多虧了粉絲的存在，他們才能續約，才能拿到這個獎，真的很幸福，謝謝粉絲們！而 Hoshi 說：「2015年剛出道時第一次參加MAMA，沒拿到任何獎就回家了，9年後我們拿到了這個專輯大賞，真的非常高興，我想把這個榮耀獻給CARAT克拉粉絲們，真的很謝謝大家。」THE 8、淨漢、Joshua也分別用中文、日文、英文感謝粉絲們的一路陪伴與支持。



向來非常低調的圓佑，也難得在頒獎典禮上發表得獎感言，圓佑說：「多虧了克拉們，我又有了可以跟媽媽炫耀的東西呢，謝謝大家。」圓佑母親去年因病離世，當時對他打擊很大，現在他能夠用輕鬆的口吻說出這些話，也讓粉絲們相當開心。



最後，勝寛說：「今天看了很多帥氣的表演，無論有沒有得獎，我都覺得在座的所有藝人每一位都特別的帥氣，也學到了很多，我們一起做著相當不容易的工作，希望以後也能一起互相應援，好好的活動下去。不知道我能不能說這些話（含著淚水，欲言又止了一段時間），今年發生了很多事情，比任何人都要愛著我們團，支持我們的...我的朋友文彬，真的很感謝你，謝謝大家。」在這最重要的時刻，提起了已成為天上星星的ASTRO文彬，台下也哭成了一片淚海。



▼SEVENTEEN 壓軸演出影片：



【2023 MAMA完整得獎名單】SEVENTEEN受傷隊長S.COUPS驚喜現身13人完整體領最大獎！NewJeans勇奪兩項大獎

▼SEVENTEEN 拿下大賞候的得獎感言片段：



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