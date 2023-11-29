广东话版《玫瑰公寓》《现在开始是Showtime！》上线！惊悚悬疑vs爆笑搜查任你拣

香港观众看过来！黄viu煲剧平台本月上线两套广东话配音韩剧，《玫瑰公寓》与《现在开始是Showtime！》！两种悬疑侦查剧任你拣！

氛围超诡谲――《玫瑰公寓》



一名女子在「玫瑰豪华公寓」里失踪，她的妹妹「智娜」（林智妍饰）和刑警「民秀」（尹均相饰）为寻找她而孤军奋战……



姐姐「智贤」失踪，智娜被爸爸紧急叫回她一点都不想回的老家公寓，一回去便不得了，邻居各个仿佛怪胎，从超市大婶、偷拍女、警卫、妇女会会长……社区里甚至还有杀人前科者！气氛从第一集就弥漫诡异氛围，连智娜本人都「怪怪的」，发展完全意想不到，反转不停！



爆笑逗趣――《现在开始是Showtime！》



能使唤鬼魂的型男魔术师车次雄（朴海镇饰），与拥有神通力的热血女警高瑟海（秦基周饰）偶然卷入案件并合力解决……



正所谓「有钱能使鬼推磨」，「魔术师」车次雄实际上或许能称作是「训鬼师」？指导旗下鬼员工南部长、马科长与雅凛社员替他完成大大小小看似魔术表演，成就了自己成为一代魔术师。不过，某天开始却和警察高瑟海以及刑事案件扯上关系，开始了不解之缘，爆笑的共助搜查就此展开――现在开始是Showtime！



《玫瑰公寓》、《现在开始是Showtime！》，两套截然不同的韩剧都在「黄viu煲剧平台」任你拣，一个让你毛骨悚然，一个让你捧腹大笑！

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