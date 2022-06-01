[分集劇情]《玫瑰公寓》可疑人士一個個被排除！林智妍睡夢中遭闖怪漢闖入襲擊！姐姐終於被找到了〜（EP5－8）

[有雷]TVING原創系列劇集《玫瑰公寓》成功營造驚悚恐怖氛圍，並且多條故事線錯綜複雜交疊，讓觀眾們享受抽絲剝繭樂趣。林智妍從CCTV推斷姐姐並未離開玫瑰公寓，而公寓裡的怪人們也開始露出了真面目，甚至這一切可能與邪教相關？姐姐終於出現了，但卻奄奄一息似乎為時已晚。

以下為防雷線



《玫瑰公寓》前四集中，最大前科嫌疑人李佑赫因患有精神疾病被釋放，父親始終認為他是真兇而與他發生衝突被刺，智娜（林智妍飾）與敏秀（尹鈞相飾）隨後趕到，此時李佑赫喃喃自語拉丁語「愛征服一切」後跳下了水壩，智娜父親與他隨後都被送醫。這是李佑赫在獄中聽見神父所說的，令他非常執著，家中牆壁也寫滿了這句話。他的律師也傳來CCTV畫面，表示他是在洗衣店偷拿了宋智賢的內衣褲，間接證明未入侵809號房。



智娜與線人五犯（高圭弼飾）發現在姐姐失蹤期間，CCTV並未拍攝到可疑車輛進出畫面，判斷姐姐應還在公寓區域內。智娜想找管委會調查車輛資料時，遇見有住戶反映「水有異味」，於是她希望警方打開水塔調查，但此時案子卻被移交到重案一組，原本協助她的刑警敏秀僅能私下了解。沒想到打開了水塔，出現在大家眼前的卻是罹患失智症的超市大媽溺斃的屍體，大媽穿著失蹤者智賢的外套，現場也發現智賢的手鍊，死因尚不明確。解剖屍體時還發現大媽食道中吞了一把鑰匙。



公寓中非常活躍的婦女會長「淑子」，以及一位畫著煙燻妝的短髮女子，兩人似乎都有著共同的目標，就是將玫瑰公寓改建為40層樓高的華廈。失蹤的智賢是一位國土研究員，她的工作似乎與公寓的改建相關，是否因此惹禍上身？公寓發生命案讓短髮女子相當氣憤，打了淑子幾巴掌，但淑子卻不甘示弱也直接動手，並反過來威脅短髮女子，說有把柄可以讓她馬上入獄，要她搞清楚自己的位置。



睡夢中的智娜遭黑衣人闖入襲擊，對方是為智賢的筆記型電腦而來，智娜被反綁在浴室，幸運自行脫困並連繫敏秀。查案查到一半的敏秀將智娜接到自己家，並為她買了許多生活用品，包含女性用品在內，讓智娜相當感動。由於智娜從小在家裡並未得到充分的愛，認為父親也偏愛姐姐，加上她發現男友劈腿的事實，不禁難過落淚。



智娜弟弟在網路上看見大姐竟然是會跳艷舞的直播主！後來警方證實這影片是偽造的，於是也調查發現在網路上散佈這不雅影片的人就是超市老闆查理，五犯看到查理手機中的確存有很多智賢的照片，不過在綁架案當日查理人在江原道，有不在場證明。敏秀的同事突然看見的智賢的照片，發現是教會的一種「米斯巴習題」，請教了專家後發現牽涉到當年所謂引導教徒全體殉教的事件，婦女會長淑子是教主的左右手，竟佯裝成受害者全身而退！



警方正式調查智娜遇襲案件，她帶警方進入家中，但原本應該被弄亂的浴室卻又變得非常整齊清潔，此時陽台傳來喘息聲，竟是失蹤多日的姐姐智賢，被吊著脖子幾乎快斷氣，口中念著「都是因為你…」讓智娜驚聲尖叫！



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞