BTS Jimin &柾國有望與Jin軍中重逢！防彈少年團4成員下月結伴入伍、約定2025年再見，全新紀錄片12月Disney+獨家上架

今日據韓媒報導，防彈少年團成員Jimin和柾國即將進入大哥Jin當助教的新兵教育隊，三人有望在軍中重逢。

據「日間體育」獨家報導，Jimin和柾國將於12月12日結伴入伍，先在新兵教育隊接受基礎軍事訓練後分配到各小隊。 Jin和J-Hope已相繼於去年12月、今年4月入伍，各自在不同師團所屬的新兵教育隊以助教身份服兵役，Jimin和柾國即將進入的正是Jin當助教的教育隊。





此外，RM和V將比二人提前一天於12月11日結伴入伍。 目前SUGA也在服替代役，因此防彈少年團將以12月12日為起點進入全員入伍狀態。





防彈少年團成員一直對組合有深厚感情，早已約定2025年以完整體重啟活動。 Jin和J-Hope將陸續在明年6月、10月退伍，今年9月入伍的SUGA將在2025年6月退伍，另外4位成員預期在2025年10月重回大眾視線。





HYBE營運總監金泰浩（音）早先透露將在2025年進行《花樣年華》發行10週年的紀念project，RM出演SUGA網綜時也提到這一點，讓人十分期待。



對於Jimin和柾國進入Jin所在部隊的消息，HYBE：「難以確認」。



此外，防彈少年團昨日公開紀錄片《BTS Monuments： Beyond The Star》正式預告，分享防彈過往10年努力尋找生活意義和目標的旅程。 紀錄片將於12月20日通過Disney+獨家上線，每週三更新2集、一共8集。



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