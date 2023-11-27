「沙灘愛心」驚變「活埋視角」！《犯罪都市》馬東石PO賣萌自拍，猛男氣質令網友戰慄：「想起被馬東石支配的恐懼」

雖然馬東石（馬東錫）真人個性很可愛，但這個魁梧的身材加上《犯罪都市》系列帶來的印象，真的很容易讓人想歪啊XD

近日演員馬東石在個人IG PO出兩張自拍照片，留言請大家幫忙起標題，結果一發不可收拾XD照片中馬東石在沙灘上挖了一個愛心形狀的洞，本尊站在藍天白雲和椰子樹背景前，雙手托腮擺出可愛pose。 沙灘愛心是最近韓網蠻流行的拍照構圖，不少家庭朋友出遊都會這樣拍照紀念，只是馬東石的魁梧身形令他的畫風與一般人的溫馨路線略顯不同。



很快有大量熱心網友趕來留言起標題，只是好像都有點怪：「第一人稱被活埋視角」「你不是說想住半地下室嗎？」「怎麼回事，被打成這樣還能睜眼？」「那一天，人類終於想起曾被馬東石支配的恐懼，和被困在地下的屈辱」。

歌手Wonstein也留言：「今天就埋成愛心形狀吧。 」演員嘏俊：「我會用愛精心為您掩埋。 」



當然這些都是開玩笑，因為大家的真實想法是覺得馬東石很可愛啦~



此外，馬東石今年新片《犯罪都市3》上映後繼續大獲好評，怪物刑警痛擊罪犯的戲碼屢試不爽，成為韓國本土今年唯一一部突破千萬觀影人次的電影。 續作《犯罪都市4》也已在今年2月殺青，預計明年5月上映。 另一部新片《烏有之地（荒野）》作為《混凝土烏托邦》的第二部，將在明年1月通過Netflix獨家上線。



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