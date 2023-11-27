「沙滩爱心」惊变「活埋视角」！《犯罪都市》马东石PO卖萌自拍，猛男气质令网友战栗：「想起被马东石支配的恐惧」

虽然马东石（马东锡）真人个性很可爱，但这个魁梧的身材加上《犯罪都市》系列带来的印象，真的很容易让人想歪啊XD

近日演员马东石在个人IG PO出两张自拍照片，留言请大家帮忙起标题，结果一发不可收拾XD照片中马东石在沙滩上挖了一个爱心形状的洞，本尊站在蓝天白云和椰子树背景前，双手托腮摆出可爱pose。 沙滩爱心是最近韩网蛮流行的拍照构图，不少家庭朋友出游都会这样拍照纪念，只是马东石的魁梧身形令他的画风与一般人的温馨路线略显不同。



很快有大量热心网友赶来留言起标题，只是好像都有点怪：「第一人称被活埋视角」「你不是说想住半地下室吗？」「怎么回事，被打成这样还能睁眼？」「那一天，人类终於想起曾被马东石支配的恐惧，和被困在地下的屈辱」。

歌手Wonstein也留言：「今天就埋成爱心形状吧。 」演员嘏俊：「我会用爱精心为您掩埋。 」



当然这些都是开玩笑，因为大家的真实想法是觉得马东石很可爱啦~



此外，马东石今年新片《犯罪都市3》上映后继续大获好评，怪物刑警痛击罪犯的戏码屡试不爽，成为韩国本土今年唯一一部突破千万观影人次的电影。 续作《犯罪都市4》也已在今年2月杀青，预计明年5月上映。 另一部新片《乌有之地（荒野）》作为《混凝土乌托邦》的第二部，将在明年1月通过Netflix独家上线。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻