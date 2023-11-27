情侶畫報超有CP感啊～李世榮＆裴仁爀《烈女朴氏契約結婚傳》首播獲好評！兩人透露出演該作品的理由

李世榮和裴仁爀為宣傳新劇《烈女朴氏契約結婚傳》，近日為時尚雜誌《ELLE》拍攝了一組情侶畫報。
李世榮飾演從朝鮮來到韓國的儒教女孩「朴聯遇」，問到出演該作品的理由？她表示：「感覺無法理解聯遇的心情，他在從未經歷過的世界裡，勇往直前。被那顆深邃、寬廣的心吸引住了，一收到劇本就很好奇接下來的故事。」
裴仁爀飾演生活在21世紀的男人「姜泰河」，他說：「展現泰河感情變化幅度的演技似乎很有趣，他不僅從未談過戀愛，而且沒向別人敞開過心扉，被逐漸接近的對方動搖，敞開心扉是徹底改變一個人的帥氣的事情。」
採訪中，兩人還互相稱讚對方，李世榮提到裴仁爀的狀態一直很好，在拍攝現場總是充滿能量、性格很親切。而裴仁爀表示一直很想和李世榮合作，他說：「因爲從小就演戲，所以有很多值得學習的地方。有時候像前輩，另一方面又像同齡朋友。」
《烈女朴氏契約結婚傳》講述朝鮮王朝時代的大齡女子在成親當天成為寡婦後意外穿越到現代，遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義男子，並簽下契約婚姻書的奇幻愛情故事。首播也在韓網獲得好評，網友紛紛表示：「演技好、內容有趣、進度也很快」、「對時空變換的表現簡直瘋了吧」、「真的超級好看」等，大家有開始追這部劇了嗎？
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