睽違11年鄭雨盛再現小螢幕浪漫作品《跟我說愛我》今公開！在無聲的世界中與申鉉彬談愛

11月27日終於等到Disney+公開鄭雨盛與申鉉彬的最新作品《跟我說愛我》，近年來演出重點放在大螢幕的鄭雨盛，除了推出自己首部導演的作品《保護者》外，睽違11年再度演出浪漫愛情電視劇，令觀眾們相當期待。

《跟我說愛我》描述以手說話的畫家車振宇（鄭雨盛飾）與用心靈傾聽的演員鄭暮恩（申鉉彬飾），兩人將展開一場寂靜無聲的戀愛。翻拍自1995年紅遍亞洲的日本電視劇同名作品，除了邀請到鄭雨盛與申鉉彬兩位顏值超高的演員外，也由執導《那年，我們的夏天》的金允珍導演，及《雲畫的月光》編劇金敏貞作家合作，於今日在Disney+頻道公開。



鄭雨盛近年來似乎拍攝以特務、社會議題等相關題材較多，少有浪漫愛情作品。愛情電視劇更是從11年前的《Padam Padam…他和她的心跳聲》之後就沒有這類型的新作，讓大家都快忘記他也是愛情劇高手了，本次的演出也令人期待。且本次鄭雨盛將挑戰聽覺障礙人畫家的角色，用眼神表情與肢體動作代替聲音出演，呈現鄭雨盛獨特的魅力。



在劇中與鄭雨盛一同實現無聲又強烈的愛情，女主角申鉉彬將飾演一位懷抱演員夢想的女子鄭暮恩，細膩的感情線也將為觀眾們帶來深層的心動。只屬於他們兩個人的溝通模式，呈現最唯美的無聲感動，預計將引發觀眾們的共鳴。鄭雨盛也在先前訪談中曾經提到，手語只是劇中的一種方式，想要表達的終究是相愛的兩個人如何溝通。於是鄭雨盛與申鉉彬的合作默契也是本劇的一大看點。



顏值超高的演員們以及動人故事，更有著擅長呈現唯美畫面的導演，從先前公開的主視覺海報等，已經能讓大家感受到抒情哀愁感覺，期待正式公開。

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