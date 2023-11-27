睽违11年郑雨盛再现小萤幕浪漫作品《跟我说爱我》今公开！在无声的世界中与申铉彬谈爱

11月27日终於等到Disney+公开郑雨盛与申铉彬的最新作品《跟我说爱我》，近年来演出重点放在大萤幕的郑雨盛，除了推出自己首部导演的作品《保护者》外，睽违11年再度演出浪漫爱情电视剧，令观众们相当期待。

《跟我说爱我》描述以手说话的画家车振宇（郑雨盛饰）与用心灵倾听的演员郑暮恩（申铉彬饰），两人将展开一场寂静无声的恋爱。翻拍自1995年红遍亚洲的日本电视剧同名作品，除了邀请到郑雨盛与申铉彬两位颜值超高的演员外，也由执导《那年，我们的夏天》的金允珍导演，及《云画的月光》编剧金敏贞作家合作，於今日在Disney+频道公开。



郑雨盛近年来似乎拍摄以特务、社会议题等相关题材较多，少有浪漫爱情作品。爱情电视剧更是从11年前的《Padam Padam…他和她的心跳声》之后就没有这类型的新作，让大家都快忘记他也是爱情剧高手了，本次的演出也令人期待。且本次郑雨盛将挑战听觉障碍人画家的角色，用眼神表情与肢体动作代替声音出演，呈现郑雨盛独特的魅力。



在剧中与郑雨盛一同实现无声又强烈的爱情，女主角申铉彬将饰演一位怀抱演员梦想的女子郑暮恩，细腻的感情线也将为观众们带来深层的心动。只属於他们两个人的沟通模式，呈现最唯美的无声感动，预计将引发观众们的共鸣。郑雨盛也在先前访谈中曾经提到，手语只是剧中的一种方式，想要表达的终究是相爱的两个人如何沟通。於是郑雨盛与申铉彬的合作默契也是本剧的一大看点。



颜值超高的演员们以及动人故事，更有著擅长呈现唯美画面的导演，从先前公开的主视觉海报等，已经能让大家感受到抒情哀愁感觉，期待正式公开。

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