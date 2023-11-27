BTS V＆俞承豪出演《Running Man》預告 ！兩位「新興老千」玩遊戲超瘋，讓成員們超慌張 XD

BTS 防彈少年團 V 在9月作爲單獨嘉賓出演《Running Man》時，以掌控成員們的心理戰展現老千的面貌，之後出演的俞承豪也在節目中以撲克臉活躍，成爲話題。

對此 HAHA 就向製作組提議說：「把俞承豪和 V 一起請來上節目。」這個組合也成真，日前兩人一起進行節目錄製！



27日，SBS《Running Man》在官方 SNS 上傳俞承豪和 BTS 防彈少年團 V （金泰亨）的名牌認證照。並寫下：「俞承豪 × 防彈少年團V！是的，真的是老千特輯！拍攝現場的氣氛是史無前例＋顏值也是史無前例的，12月3日 coming soon。」照片中俞承豪和 V 各自拿著名牌，兩人都穿著西裝，十分帥氣！



公開的預告片中，成員們一一亮相之後，HAHA 介紹說：「我叫了兩個專業的來。」接著俞承豪和 V 登場，兩人以充滿光環的外貌吸引大家的視線，與偶像和演員的與眾不同的相遇也帶來新鮮感。成員們在歡迎他們的同時，還牽制說：「應該不是小看我們才來的吧？」兩人展現各種熱情和小伎倆認真玩遊戲，讓成員們驚慌失措 XD 而這期將在12月3日播出，好期待啊～！



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