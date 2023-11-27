《戀人》終映南宮珉終於脫下古裝回歸時尚！曬愛妻視角日常生活帥照

演員南宮珉每每推出新作總是受到廣大觀眾們的喜愛，本次分為上下兩部分共長達21集的MBC歷史作品《戀人》，劇中與安恩真的苦戀也成為話題性的冠軍。在長時間的拍攝之後也終於送上完美結局，南宮珉也終於能回歸時裝了。

南宮珉日前在SNS上曬出兩張照片，並寫下「日常的生活」，只見他穿上了牛仔外套與牛仔褲，展現年輕帥氣。在歷經《戀人》長時間的拍攝後也終於能夠告別古裝扮相，與太太一同度過新婚生活。另一張照片他帶著精品品牌棒球帽，悠閒地喝著咖啡，拍攝這張照片的愛妻視角一覽無遺。

而《戀人》廣受觀眾們的喜愛，在終映後還特地為觀眾們送上最終回的加長版本，讓大家意猶未盡，並且南宮珉與安恩真兩位演員以及《戀人》這部作品，也獲得畫梅獎項的肯定，南宮珉更是繼《金牌救援》後第二次獲頒此獎項。



睽違10年再度回歸歷史劇《戀人》演出的南宮珉，演出過許多不同的角色也嘗試各種題材，儼然已是令人相信而看的演員，他總是用一部又一部的作品證明自己的實力，他在終映後也向支持《戀人》的觀眾們致上感謝，下一部作品將再以更棒的面貌與大家見面。



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