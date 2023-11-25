好丈夫形象再崩塌！警曝光李善均通話錄音，對聲色場所女室長說：「我也很喜歡妳」

據韓媒，警方已掌握李善均具體吸毒次數、正在進行針對性調查，並公開了李善均對江南女室長說「我喜歡妳」的錄音，再次對李善均長久以來的好男人、好丈夫形象造成嚴重衝擊。

韓國KBS電視台昨日獨家報道，江南聲色場所女室長A某供稱李善均包括去年10月27日在內共吸毒5次，還詳細陳述了李善均吸毒的具體過程。 警方對監視錄影、簡訊內容、計程車使用記錄等進行比對後，已鎖定其中4次進行調查。



KBS公開了3段通話錄音，不僅暗示兩人關係不一般，亦有李善均疑似默認吸大麻的內容。 錄音中李善均用低沉嗓音溫柔說道：「我也非常喜歡妳，妳知道嗎？」A某：「不知道，因為你不表達出來。 」



今年9月A某稱遭到威脅後，對話間和樂融融的氣氛突然變得冷峻。 李善均：「我不懂你這些東西為什麼會被洩露出去、你想要什麼。 」A某：「所以我讓他發張照片來，他也不發。 」



另一段錄音中，A某：「歐巴，我啊。 」李善均：「嗯。 」A某：「（歐巴）在旁邊吸大麻草的時候我沒吸呀。 」李善均：「嗯？」A某：「因為會留在身體裡很久。 」李善均：「嗯。 」A某：「看這個檢驗試劑就知道了。 」令人難免懷疑是默認有吸毒。



目前李善均尿液和毛髮檢驗均呈陰性，證實最近8至10個月沒有碰過毒品或藥物，但李善均對媒體表示只是吃了A某給的藥、不道那是毒品，被解讀為側面承認曾經吸毒。 對於A某供稱的5次吸毒，李善均向KBS表示「並非事實、是惡意誹謗」。



網友惋惜哀歎：「好惡心」「居然把那麼好聽的聲音用來出軌」「憑這份錄音確實值得調查」「最可憐是他的棋子小孩」「公開錄音對他的家人而言未免太殘忍」「對小孩不愧疚嗎」「曾幾何時被女演員們選為最想合作的演員，卻把人生過成這樣」。



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