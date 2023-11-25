高旻示變成「第二個智鉉寓」！青龍電影節獲「新人獎」太意外，一臉懵起身險跌倒、趙寅成貼心帶位so sweet

高旻示一臉懵地被拉起來，懵懵地跟著拍手還差點摔一跤，一連串反應是在太真實、太可愛啦XD

第44屆青龍電影節昨晚舉辦頒獎禮，女子新人獎競爭激烈，《禍亂：地下秩序》BIBI、《陰影下的她》金詩恩、《晝盲神探（晝盲神探）》安恩真、《Greenhouse》安索約、《神鬼海底撈》高旻示紛紛入圍，最後由高旻示摘得獎項。



不過高旻示顯然沒想到自己會拿獎，被叫到名字時一臉懵XD坐在旁邊的朴正民立即握手恭喜、扶她站起來，高旻示很配合地跟著大家一起拍手，但腦子仍是懵的狀態，還險些被腳下絆倒XD



這時趙寅成低調伸出手，輕輕扶著她引導向舞台方向，真的超溫柔超Sweet：



▽看影片她真的超驚慌XD



신인상 어리둥절한데 박수는 치고 보는 고민시 개웃겨 pic.twitter.com/ORJotNooW7 — 취향 (@loverdramas) November 24, 2023

這一幕讓人不禁想起當年的智鉉寓，2021年憑《紳士與小姐》摘得KBS演技大賞時也是同樣的沒想到、 同樣的一臉懵，真實反應至今仍是很好用的meme(梗圖)：



음중,인가 사녹 둘 다 없다라?어라라?제가 왜?

우리가 왜 피해를 봐야 하는 건지

사녹을 안 할 일은 없을 거고 팬 없이 사녹한다는

얘기인데 ㅋㅋㅋㅋㅋ 개 어지럽네요,,,연장 챙겨라

집합 하실게요 진짜.나 지금 진심이다.지현우임 pic.twitter.com/qF5SBZ8dfi — (@always_binna) November 17, 2023

網友紛紛被高旻示可愛到：「變成智鉉寓也太好笑kkk」「還沒搞清楚怎麼回事，總之先跟著拍手就對了kkk」「她可能都沒意識到自己在拍手kkk」「在電影裡真的演得很好」「差點跌倒也太真實了」「朴正民好像祝賀女兒獲獎的爸爸」「終於可以換掉智鉉寓、用新的meme啦」XD



▽高旻示獲青龍獎最佳女子新人驚喜過程全紀錄：



▽智鉉寓獲KBS演技大賞經典瞬間回顧：



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