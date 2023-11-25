好丈夫形象再崩塌！警曝光李善均通话录音，对声色场所女室长说：「我也很喜欢你」

据韩媒，警方已掌握李善均具体吸毒次数、正在进行针对性调查，并公开了李善均对江南女室长说「我喜欢你」的录音，再次对李善均长久以来的好男人、好丈夫形象造成严重冲击。

韩国KBS电视台昨日独家报道，江南声色场所女室长A某供称李善均包括去年10月27日在内共吸毒5次，还详细陈述了李善均吸毒的具体过程。 警方对监视录影、简讯内容、计程车使用记录等进行比对后，已锁定其中4次进行调查。



KBS公开了3段通话录音，不仅暗示两人关系不一般，亦有李善均疑似默认吸大麻的内容。 录音中李善均用低沉嗓音温柔说道：「我也非常喜欢你，你知道吗？」A某：「不知道，因为你不表达出来。 」



今年9月A某称遭到威胁后，对话间和乐融融的气氛突然变得冷峻。 李善均：「我不懂你这些东西为什么会被泄露出去、你想要什么。 」A某：「所以我让他发张照片来，他也不发。 」



另一段录音中，A某：「欧巴，我啊。 」李善均：「嗯。 」A某：「（欧巴）在旁边吸大麻草的时候我没吸呀。 」李善均：「嗯？」A某：「因为会留在身体里很久。 」李善均：「嗯。 」A某：「看这个检验试剂就知道了。 」令人难免怀疑是默认有吸毒。



目前李善均尿液和毛发检验均呈阴性，证实最近8至10个月没有碰过毒品或药物，但李善均对媒体表示只是吃了A某给的药、不道那是毒品，被解读为侧面承认曾经吸毒。 对於A某供称的5次吸毒，李善均向KBS表示「并非事实、是恶意诽谤」。



网友惋惜哀叹：「好恶心」「居然把那么好听的声音用来出轨」「凭这份录音确实值得调查」「最可怜是他的棋子小孩」「公开录音对他的家人而言未免太残忍」「对小孩不愧疚吗」「曾几何时被女演员们选为最想合作的演员，却把人生过成这样」。



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