《信徒2》最搶眼的特別演出卞約漢！接替已故金柱赫角色帥氣登場！

演員卞約漢在近期Netflix所公開的續集電影《信徒2》中，飾演陳河霖一角，這角色在第一集由金柱赫所演出，這部續集電影也在最終畫面寫出文句表達對金柱赫的懷念。

去年曾出演大型歷史戰爭電影《韓山島海戰》中的日本將軍卞約漢，特地為了展現武士威嚴而增胖，當時也創下了726萬觀影人次的亮眼票房，之前他的作品《茲山魚譜》《攔截聲命線》也讓他獲得許多獎項入圍的肯定。本次他在《信徒2》中僅是特別演出，以陳河霖這個角色短暫登場，讓觀眾們感受到強烈氣場。



《信徒2》接續了第一集的緊張劇情，以車勝元所飾演的布萊恩開啟序幕，他被揭穿盜用「李先生」的名義之後，決定復仇。而趙震雄更持續追逐著他懷疑是「李先生」的徐永樂。本集還有新登場的角色，由中國來的「大刀」，則是韓孝周扮醜飾演，卞約漢所飾演的角色陳河霖，與大刀是義兄妹關係，是「李先生」真正的左右手。



《信徒2》公開後受到全世界的關注，卞約漢在片中也作為「李先生」組織裡的重要人物陳河霖登場，頂著一頭辮子頭，加上非常有個性的鬍渣造型，一出場就眼露凶光，他剷除了每一個自稱為「李先生」的人，但卻保護著「大刀」韓孝周。即使登場的時間很短暫，但卞約漢的演出仍讓觀眾們留下深刻印象。值得一提的是，《信徒》第一集的陳河霖這角色，由已故演員金柱赫飾演，當時他與陳瑞妍、趙震雄的同台也令人印象深刻。



SNS上也紛紛出現了網友們對於卞約漢的留言，包括「光是出場就讓人感到快瘋了」「很難把卞約漢當作是特別演出」「雖然短暫登場，但卻感覺是很有衝擊力的角色」等。

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